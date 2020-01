Timber kruipt in favorietenrol: ‘Als Ajax zijn we eigenlijk altijd de beste'

Jong Ajax is na de 2-0 overwinning op FC Dordrecht de nieuwe koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Door de zege op de hekkensluiter gaat het team van trainer Mitchell van der Gaag over SC Cambuur heen en mag het zich lijstaanvoerder noemen. Quinten Timber, een van de doelpuntenmakers op De Toekomst, vindt Jong Ajax de terechte koploper omdat hij en zijn ploeggenoten naar eigen zeggen de beste ploeg van de competitie zijn.

"Ajax de beste ploeg in de Keuken Kampioen Divisie? Dat zou je wel kunnen zeggen, ja. We zijn zeker de best voetballende ploeg", aldus het talent in gesprek met FOX Sports. Waar Ajax 1 aan kop gaat aan de Eredivisie, ligt Jong Ajax op koers om voor de tweede keer in de clubgeschiedenis kampioen van de Eerste Divisie te worden. "Favoriet nummer één? Dat zou je wel kunnen zeggen. Als Ajax zijn we eigenlijk altijd de beste. Dat willen we ook zijn en laten zien met doelpunten en goed voetbal. Dat doen we dit seizoen ook."

FC Dordrecht-trainer Cláudio Braga zag zijn ploeg verliezen, maar kon wel genieten van het spel van Jong Ajax, zo erkende hij. “Ja, zeker wel. De beweging zonder bal voornamelijk”, aldus de bezoekende coach. “Dan is het gewoon genieten hoe zij dat doen. De eerste helft was ik ook wel trots hoe wij dat deden. We hielden het compact en konden hun pijn doen in de omschakeling. Maar dan is het net de laatste pass of buitenspel.”

Braga zag dat zijn ploeg in de eerste helft goed mee kon komen met het spel van Jong Ajax en af en toe dreigend werd. Na de thee was het de thuisploeg die afstand nam. “Ik moet eerlijk zeggen dat zij wat sneller waren: stations overslaan, ballen een keer raken”, aldus de trainer, die wel weet hoe de beloften van Ajax zijn te verslaan. “De enige manier om hier goed uit te komen is de omschakeling, de counter. Wij waren de bal na twee of drie passes weer kwijt en dan sta je weer snel onder druk. Dat is het verschil geweest waarom we niet door konden pakken.”