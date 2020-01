‘Daley is er nu eventjes niet, dus er komt weer een plekje vrij bij Ajax’

Ryan Gravenberch heeft enkele zeer geslaagde weken achter de rug. De jonge middenvelder maakte veel indruk in de oefenduels tijdens het trainingskamp van Ajax in Qatar. Daarnaast scoorde Gravenberch zondag op fraaie wijze in het thuisduel met Sparta Rotterdam (2-1). De dit seizoen doorgebroken Ajacied durft zelfs de term 'tiki-taka' in de mond te nemen.

"Ik was bezig met een soort positiespelletje", blikt Gravenberch tegenover Ajax TV terug op zijn treffer tegen Sparta. "Ik maakte een een-tweetje met Dusan Tadic. De bal kwam daarna bij ik dacht Jurgen Ekkelenkamp, die gaf hem terug op mij en ik schoot met links binnen." Gravenberch gaf de geslaagde actie extra cachet door een foto op Instagram te plaatsen waarop is te zien dat hij wordt ingesloten door vijf tot zes Sparta-spelers. "Het was een soort tiki-taka. En na die goal zie je iedereen voor me juichen. Daar ben ik wel blij mee."

Ryan Babel ziet veranderingen: 'Je ziet dat Ajax groter is geworden'

Gravenberch is blij met zijn basisplaats en doelpunt in het duel met Sparta, maar blijft desondanks heel kritisch naar zijn eigen spel kijken. Tijdens het trainingskamp in Qatar is er gesleuteld aan verschillende spelonderdelen. "Ik had dingen die ik moest verbeteren, vooral op verdedigend gebied", vult de pas zeventienjarige middenvelder aan. "Ik hou niet van koppen, maar ik moet mijn kopduels winnen. En eerst liet ik nog wel eens mijn mannetje lopen, maar dat gebeurt nu ook niet meer."

De trefzekere Gravenberch, die voor de winterstop ook al scoorde tegen ADO Den Haag, ruikt zijn kans bij Ajax, mede door de afwezigheid van Daley Blind. Laatstgenoemde is wegens een ontstoken hartspier voorlopig uit de roulatie. "Daley is er nu eventjes niet, dus er komt weer een plekje vrij op het middenveld, als Lisandro Martínez naar achteren gaat. In mijn hoofd dacht ik: die kans moet ik pakken." Gravenberch hecht veel waarde aan het trainingskamp in Qatar. "Omdat je dan kan laten zien dat je echt wil. En dan is het aan de trainer of hij je laat spelen of niet."