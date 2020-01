‘Feyenoord lijkt door bod van zes miljoen euro kansloos op transfermarkt’

Robert Bozenik werd de afgelopen tijd nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Feyenoord. De kans lijkt echter niet al te groot dat de Rotterdammers daadwerkelijk aan de haal gaan met de twintigjarige spits van MSK Zilina, zo valt te concluderen op basis van de berichtgeving van BILD. De Duitse krant schrijft dat CSKA Moskou momenteel de beste papieren lijkt te hebben om Bozenik binnen te halen.

Naast Feyenoord zijn ook Hamburger SV en CSKA Moskou in de markt voor Bozenik en BILD schrijft dat er spoedig een beslissing zal vallen. De Duitse club zou een bedrag van drie miljoen euro overhebben voor de spits van MSK Zilina. Het is minder dan CSKA Moskou, dat zich met zes miljoen zou hebben gemeld in Slowakije. BILD schreef eerder dat MSK Zilina minimaal vijf miljoen wenst te ontvangen voor Bozenik, die nog een contract tot medio 2022 heeft bij de club waar hij werd opgeleid.

Het lijkt derhalve onwaarschijnlijk dat Feyenoord aan de haal gaat met Bozenik. Er werd eerder gemeld dat de Rotterdammers hun volledige salaris- en transferbudget afgelopen zomer hebben opgemaakt. Feyenoord zoekt momenteel naar een stand-in voor Nicolai Jörgensen, die zaterdagavond bij de hervatting van de Eredivisie in de wedstrijd tegen sc Heerenveen (3-1 zege) wel direct goed was voor twee doelpunten.

“Er zijn nu al zoveel gesprekken geweest met die speler”, zei Advocaat zaterdagavond over Bozenik. Diens zaakwaarnemer zou volgens De Telegraaf de andere opties ook interessanter vinden dan Feyenoord. “Hij twijfelt ook. En ik houd niet zoveel van twijfelaars. Er zijn natuurlijk meer clubs die hem willen hebben en dan is het moeilijk om een keuze te maken.”