‘Ik ben ze heel dankbaar, hij brengt me altijd naar Ajax’

Ajax hervat de Eredivisie zondag met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Daley Blind is voorlopig nog uitgeschakeld met een ontstoken hartspier, waardoor Ryan Gravenberch mogelijk een kans op het middenveld krijgt. "Ik denk dat ik er wel klaar voor ben", laat de zeventienjarige middenvelder van Ajax weten in gesprek met de NOS.

Trainer Erik ten Hag liet al weten dat Gravenberch een goede ontwikkeling doormaakt. Het toptalent staat er goed op bij de technische staf van de Amsterdamse club, zo weet hij zelf ook. "De trainer zoekt betrouwbaarheid, hij wil op mij kunnen vertrouwen. In Qatar heb ik het laten zien in de trainingen en ook in de oefenwedstrijd (tegen Club Brugge red.) ging het goed."

De middenvelder stelt dat onder meer zijn ouders ervoor zorgen dat hij niet naast zijn schoenen gaat lopen door soms opbouwende kritiek te leveren. "Ik woon nog bij mijn ouders, ik ben nog maar zeventien, hè?! Ik kan ze niet missen, ze doen heel veel voor me. Ik ben ze heel dankbaar. Mijn vader brengt me altijd naar Ajax. Hij haalt me ook weer op. Ik heb nog geen rijbewijs."

Gravenberch speelde de afgelopen tijd vrijwel alles bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Volgens de jongeling hebben de vele wedstrijden hem echt beter gemaakt. Gravenberch is naar eigen zeggen een echte man geworden. "Ik heb me daarin wel ontwikkeld. Ook in de duels. Ik zet nu wel mijn poot erin of ik ga een kopduel aan. Eerder deed ik dat niet."