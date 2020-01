Transfersom en zaakwaarnemer zitten Feyenoord dwars op transfermarkt

Feyenoord hervat de Eredivisie zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Trainer Dick Advocaat heeft bij de eerste wedstrijd na de winterstop nog altijd niet de beschikking over versterkingen. Het Algemeen Dagblad schrijft zaterdagochtend dat Advocaat, Frenk Arnesen en Sjaak Troost graag Robert Bozenik willen binnenhalen, maar dat er momenteel nog gekeken wordt of zijn komst financieel verantwoord is.

MSK Zilina zou momenteel vier miljoen euro vragen voor de twintigjarige Bozenik, wat voor Feyenoord een fors bedrag is. Binnen de technische leiding van de Rotterdammers staan alle seinen op groen voor het binnenhalen van de Slowaaks international, ondanks dat Advocaat weet dat hij tijd nodig heeft om door te breken. Directeur Mark Koevermans en financieel directeur Pieter Smorenburg kijken of Bozenik ook in financieel opzicht haalbaar is, omdat Feyenoord afgelopen zomer zijn volledige transfer- en salarisbudget opgemaakt heeft.

Het Algemeen Dagblad stelt dat de spagaat zomaar intern tot meer onrust zou kunnen leiden. “Rust binnen een club is belangrijk, daar hoeft niemand geheimzinnig over te doen. Laten we het maar afwachten, ze zijn ermee bezig, hoor ik”, zo reageert Advocaat. Tegenover De Telegraaf toon de ervaren oefenmeester zich optimistisch. “Ik ga er vanuit dat er toch versterkingen komen. Als je bulkt van het geld is het makkelijk en snel op te lossen. Dit is dus lastiger.”

“De contacten zijn er, het gaat niet alleen om wat de speler wil maar ook om wat de agent wil. Die agenten zijn nog steeds heel belangrijk”, vervolgt Advocaat, die volgens De Telegraaf daarmee doelt op de zaakwaarnemer van Bozenik. Hij zou andere opties interessanter vinden voor zijn cliënt. “We kijken inmiddels ook naar andere opties. Iemand die op de positie van Nicolai Jörgensen kan spelen als er iets met hem gebeurt. Het is nog steeds de bedoeling dat Nico het gaat maken. Daar heb ik alle vertrouwen in.”