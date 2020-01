‘Afwachten wat hij doet bij Ajax, maar hij is de meest logische oplossing’

Het EK begint al over vijf maanden, waardoor bondscoach de definitieve Oranje-selectie de komende maanden moet vormgeven. Voetbalcommentator Jeroen Elshoff denkt mee met Koeman, die voorlopig niet kan beschikken over onder meer Daley Blind en Memphis Depay. Elshoff laat daarnaast zijn licht schijnen over de aanvallende opties en een eventuele interlandloopbaan voor Robin Gosens, die aan een ijzersterk seizoen bezig is bij Atalanta.

Blind kan vanwege een ontstoken hartspier voorlopig niet spelen. "Patrick van Aanholt en Nathan Aké zijn logische alternatieven. Daar kan Koeman de oefeninterlands in het voorjaar goed voor gebruiken", verwijst Elshoff bij de NOS naar de oefeninterlands tegen de Verenigde Staten (26 maart) en Spanje (29 maart). "En wat mij betreft krijgt ook Owen Wijndal van AZ een kans. Ik ben nog net geen voorzitter van zijn fanclub, maar wel grootaandeelhouder."

Gosens staat wellicht ook op het lijstje van Koeman. "Maar we hebben concurrentie van de Duitsers", haast Elshoff zich te zeggen. De Atalanta-speler heeft een Nederlandse vader en een Duitse moeder. Oud-international Lothar Matthäus was tegenover Kicker lovend over de uitblinkende Gosens. "Hij speelt al twee jaar op hoog niveau, is gevaarlijk voor de goal en is tactisch zeer sterk. Daarom zou ik hem graag in het Duitse team willen zien."

De spitspositie is ook een punt van zorg voor Koeman, met de blessures van Memphis Depay en Donyell Malen. Elshoff denkt dat Luuk de Jong als plan-B wordt aangemerkt. "Een breekijzer, de ideale spits om achter de hand te hebben als het even niet loopt. En ik denk dat hij dat ook blijft." Koeman gaat wellicht schuiven met zijn vleugelaanvallers. "Het is even afwachten wat hij gaat doen bij Ajax, maar ik denk dat Ryan Babel met zijn ervaring dan de meest logische oplossing is in de punt van de aanval", aldus Elshoff, die naast Wijndal nog een AZ-speler naar voren schuift. "Ik zou ook Myron Boadu in zijn huidige vorm een kans geven."