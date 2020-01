‘Premier League verwelkomt voor tien miljoen eerste speler uit Tanzania’

Ally Samatta gaat KRC Genk voor tien miljoen euro verlaten voor Aston Villa, zo melden diverse media, waaronder Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. De spits uit Tanzania moet bij de club uit Birmingham de vervanger worden van de geblesseerde Wesley Moraes, die een zware knieblessure heeft opgelopen en deze voetbaljaargang waarschijnlijk niet meer gaat spelen.

Samatta trainde vanochtend nog mee met de selectie van KRC Genk, maar staat nu voor een transfer naar de huidige nummer achttien van de Premier League. Naar verluidt zijn de clubs akkoord over een transferbedrag van tien miljoen euro. Bij een overgang wordt Samatta de eerste speler uit Tanzania die actief zal zijn in de koningsklasse van het Engelse voetbal.

Volgens Het Laatste Nieuws liet de 27-jarige aanvaller lucratieve aanbiedingen uit het Midden-Oosten schieten om zijn droom om ooit in Engeland te voetballen waar te maken. In vier seizoenen voor de Belgische club speelde de aanvaller 191 wedstrijden, waarin hij goed was voor 76 doelpunten en 20 assists. Vorig jaar werd de 51-voudig international van Tanzania met KRC Genk kampioen van België.