Jörgensen treft zaterdag de meest waardevolle Eredivisie-verdediger

Feyenoord pakt de draad in de Eredivisie zaterdagavond weer op tegen sc Heerenveen. De Rotterdammers overwinterden in het Spaanse Marbella en hervatten de competitie nog zonder de gewenste versterkingen. Kenneth Vermeer is vertrokken naar Los Angeles FC, terwijl trainer Dick Advocaat nog wacht op de komst van een nieuwe middenvelder en spits. De bezoekers versterkten zich met Runar Espejord, maar hij kwam geblesseerd binnen, terwijl ook spits Jens Odgaard vanwege een blessure nog niet inzetbaar is. Opta beschouwt voor op het duel in De Kuip, zaterdagavond vanaf 19.45 uur.

o Zeven van de laatste elf Eredivisie-edities van Feyenoord - Heerenveen in Rotterdam eindigden in een gelijkspel, drie keer won Feyenoord en één keer was Heerenveen de sterkste.

o Feyenoord verloor tien van de laatste vijftien eerste Eredivisie-duels van een kalenderjaar (vier keer winst, een keer gelijk), waaronder in 2018 (0-2 tegen Ajax) en 2019 (1-3 tegen PEC Zwolle).

o Geen ploeg werd dit Eredivisie-seizoen minder vaak voorbijgedribbeld door de tegenstander dan Feyenoord (157 keer), terwijl Heereenveen daarna de ploeg is die dat het minst vaak overkwam (161 keer).

o Nicolai Jörgensen kwam niet tot scoren met zijn laatste veertien schoten in de Eredivisie (7 naast of over, 4 geblokkeerd en 3 gered), de spits noteerde slechts één keer een langere reeks van schoten in de Eredivisie zonder doelpunt (15 tussen december 2017 en maart 2018).

o Steven Berghuis was in elf competitieduels met Heerenveen zeven keer trefzeker, vaker dan tegen elke andere Eredivisie-ploeg; de aanvaller (11 goals dit seizoen) heeft nog één treffer nodig om zijn totaal van het afgelopen seizoen te evenaren (12).

o Dick Advocaat wordt de eerste trainer die in vijf verschillende decennia actief is geweest in de Eredivisie; de huidige trainer van Feyenoord maakte in 1987 zijn debuut als coach bij Haarlem.

o Heerenveen boekte slechts twee zeges in de laatste veertien Eredivisie-wedstrijden die de ploeg speelde in Rotterdam (zeven keer gelijk, vijf keer verlies).

o Sven Botman was dit seizoen direct betrokken bij zes doelpunten in de Eredivisie (2 goals, 4 assists), meer dan iedere andere verdediger in de competitie.

o Geen Eredivisie-ploeg loste dit seizoen zoveel schoten van buiten de zestien als Heerenveen (143), terwijl Feyenoord het team is dat het vaakst op die manier tot scoren kwam (9 keer).

o Geen trainer pakte dit Eredivisie-seizoen zoveel punten na een achterstand als Johnny Jansen (11), terwijl van alle trainers met meer dan vijf duels achter hun naam dit Eredivisie-seizoen er ook niemand minder punten verspeelde na een voorsprong dan de trainer van Heerenveen (2).

Sven Botman imponeert in Friesland

Sven Botman is als Ajax-huurling bij Heerenveen bezig aan een uitstekend seizoen. Volgens De Telegraaf wil Norwich City hem per direct overnemen, maar de Friezen zien graag dat de talentvolle centrumverdediger het seizoen in het Abe Lenstra Stadion afmaakt. Zijn statistieken uit de eerste seizoenshelft zijn indrukwekkend. Hij was de verdediger met de meeste gewonnen luchtduels (81) en waren er überhaupt slechts twee Eredivisie-spelers die meer luchtduels wonnen.

Daarnaast werd Botman, die dit Eredivisie-seizoen nog geen speelminuut miste, slechts vier keer werd hij voorbijgedribbeld door een tegenstander. Danilo Doekhi en Ridgeciano Haps zijn de enige twee verdedigers met minimaal duizend speelminuten op de teller die dat zo weinig overkwam (allebei 2 keer).





Speler Luchtduels Luchtduels gewonnen % Ragnar Ache 162 90 56% Vangelis Pavlidis 193 90 47% Sven Botman 122 81 66% Amadou Ciss 155 81 52% Jurgen Mattheij 91 65 71% Lex Immers 119 65 55%

Botman maakt niet alleen verdedigend indruk, want ook in aanvallend opzicht was hij van grote waarde voor Heerenveen. Hij was dit Eredivisie-seizoen al direct betrokken bij zes doelpunten (twee goals en vier assists). Hiermee is hij op dat gebied de meest waardevolle verdediger in de Eredivisie.