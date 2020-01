Lars Veldwijk lijkt met persbericht definitief vertrokken bij Sparta

Lars Veldwijk is definitief geen speler meer bij Sparta Rotterdam. Jeonbuk Hyundai heeft de spits inmiddels gepresenteerd als nieuwe aanwinst. De transfer hing al enige tijd in de lucht, maar lijkt nu definitief. Veldwijk stond nog tot komende zomer onder contract in Rotterdam. Naar verluidt verdient Sparta, dat nog geen melding heeft gemaakt van de transfer, enkele tonnen met de deal.

De topclub uit Zuid-Korea omschrijft Veldwijk als een speler met zeer veel fysieke kracht, 'iemand die goed kan schieten en ondanks zijn postuur ook veel snelheid bezit'. Veldwijk heeft volgens de berichtgeving voor twee jaar getekend. "Het is een grote eer dat ik voor het beste team in Azië mag spelen", zo laat de aanvaller weten op de site van zijn nieuwe werkgever.

Monica Geuze, voormalig vriendin van Veldwijk, liet vorige week nog via YouTube weten dat de transfer van de aanvaller naar Zuid-Korea was afgeketst. "Ik weet niet echt wat ik hierover kan zeggen, ik ga geen landen noemen, maar afgelopen weekend leek het erop dat hij zou gaan vertrekken", zo begon de volgster haar verhaal.

Veldwijk liet het trainingskamp van Sparta schieten, omdat hij ervan uitging dat hij weg mocht bij de club. "Al zijn spullen waren ingepakt, alle kasten zijn leeg, koffers gekocht in de ochtend. Echt alles was gefixt. We hadden zelfs een afscheidslunch geregeld voor onze familie en vrienden. En toen ging het een uur voor die lunch toch niet door. Dus dat was best wel gênant, dat iedereen daar zat en Lars moest gaan speechen van: 'Goh, ik zou dus eigenlijk weggaan, maar toch niet.'"