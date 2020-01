Romano voedt geruchten over toptransfer Chong met foto op Twitter

Tahith Chong is bij Manchester United nog altijd in het bezit van een aflopende verbintenis en er wordt de afgelopen tijd veelvuldig gespeculeerd over zijn toekomst. Juventus leek de afgelopen tijd de voornaamste kandidaat om de twintigjarige vleugelaanvaller transfervrij op te pikken, maar la Vecchia Signora krijgt te maken met concurrentie uit eigen land. In Italië wordt gemeld dat Internazionale met de zaakwaarnemer van Chong gesproken heeft.

Fabrizio Romano, journalist voor Sky Italia, post op Twitter een foto van Mohammed Sinouh in Milaan. Chong wordt overigens ook vertegenwoordigd door Erkan Alkan, die in het verleden bij de Stellar Group samenwerkte met Sinouh. Nu zou Sinouh in Milaan zijn om met Internazionale over Chong te praten en dat wordt tevens gemeld door Gianluca Di Marzio, de transferexpert die eveneens werkzaam is bij Sky Italia. Voetbal International schrijft daarentegen dat Alkan een ontmoeting heeft gehad met vertegenwoordigers van Internazionale om over Chong te praten.

Exclusive: Inter just met in Milano with the agent of Tahit Chong. He’ll be free agent on next June and has been offered to the Italian club. Many teams interested in him. ?? #MUFC #ManUnited #Inter #transfers pic.twitter.com/xOy3nGKdQI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2020

Sinouh is volgens Di Marzio geen onbekende bij Internazionale, want de zaakwaarnemer sprak recent met i Nerazzurri over Sofyan Amrabat. De middenvelder van Hellas Verona staat echter op het punt om naar Napoli te verkassen, al wordt hij ook begeerd door AC Milan en Fiorentina. Internazionale is tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Manchester United (1-0 nederlaag) tijdens de voorbereiding op dit seizoen gecharmeerd geraakt van Chong. De international van Jong Oranje kwam tijdens het oefenduel in Singapore als invaller binnen de lijnen.

Manchester United wil Chong dolgraag langer aan zich binden, maar Engelse media wisten eerder al te melden dat de onderhandelingen uitermate moeizaam verlopen. Dat Juventus, en nu dus ook Internazionale, nadrukkelijk geïnteresseerd zijn in de vleugelaanvaller maken de onderhandelingen er niet gemakkelijker op voor the Red Devils. Juventus zou bereid zijn om Chong een weeksalaris van 30.000 euro te bieden, maar Romano meldt dat er ‘veel clubs’ belangstelling hebben.