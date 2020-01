‘Rapporten over Aké niet mals; gegadigde valt af voor Oranje-international’

Nathan Aké gaat niet naar Chelsea verkassen deze winter, zo verzekert de Evening Standard dinsdagmiddag. De verdediger van Bournemouth werd de afgelopen weken in verband gebracht met een terugkeer bij the Blues, maar volgens de krant zijn de Londenaren niet overtuigd van de kwaliteiten van de Oranje-international.

Aké werd de voorbije tijd gelinkt aan een terugkeer naar Chelsea, waarbij de club de mogelijkheid heeft om de terugkoopclausule van circa 45 miljoen euro te activeren. Chelsea heeft de Nederlander dit seizoen naar verluidt uitvoerig bekeken en volgens de Evening Standard hebben deze scoutingsrapporten veel twijfels gezaaid over de kwaliteiten van Aké.

Lampard: 'Houd me nog niet bezig met eventuele transfer Aké'

De centrale verdediger zou onder meer niet passen bij het spel van Frank Lampard om met een 'hoge defensieve linie' te spelen, ver van het eigen doel af. Chelsea zou uiteindelijk nog kunnen kiezen voor Aké, maar het feit dat de topclub momenteel andere opties overweegt, zegt volgens de krant alles over de twijfels die er heersen over de 24-jarige stopper.

Aké kwam in 2011 op zestienjarige leeftijd in de opleiding van Chelsea terecht. De centrumverdediger wist nooit definitief door te breken in de hoofdmacht en werd tussendoor verhuurd aan Watford en Reading. De Nederlander werd in 2016 gehuurd door Bournemouth en een jaar later voor circa 23 miljoen euro definitief overgenomen. Aké ligt tot medio 2022 vast bij de huidige nummer negentien van de Premier League.