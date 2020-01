Sergiño Dest na vervroegd vertrek uit Qatar in basis bij Jong Ajax

Sergiño Dest speelt vanavond mee met Jong Ajax in de 'minitopper' tegen Jong PSV. De Amerikaanse rechtsback vertrok vervroegd van het trainingskamp met de hoofdmacht van de club, nadat hij zich in Qatar onveilig voelde vanwege de politieke spanningen in het Midden-Oosten.

Dest miste door zijn vervroegde vertrek van het trainingskamp de oefenwedstrijd tussen Club Brugge en Ajax (1-3), maar kan nu dus speelminuten maken met de beloften van de Amsterdammers. Jong Ajax kan met een ruime overwinning op doelsaldo de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie overnemen van SC Cambuur, dat vrijdag verloor van FC Volendam (1-2).

De negentienjarige Dest speelde vorig jaar vast in Jong Ajax, maar zit sinds dit seizoen bij het eerste elftal van trainer Erik ten Hag. Het is voor het eerst dit seizoen dat de vleugelverdediger, die deze jaargang op veertien Eredivisie-optredens staat, minuten maakt bij de beloften. Komende zondag hervat het eerste van Ajax de competitie met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Opstelling Jong Ajax: Scherpen; Dest, Van Gelderen, Kemper, Salah-Edinne; Ter Heide, Mendez, Llansana; Ekkelenkamp, Quinten Timber, Kühn.

Opstelling Jong PSV: Roulaux; Gloster, Sambo, Kreekels, Soulas; Wallenburg, Schoonbrood, Kjølø; Mendonca, Theunissen, Ngonge