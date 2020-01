Promes prijst Ajax-talenten: ‘Toen ik zestien was, werd ik weggestuurd’

Quincy Promes kijkt met veel vertrouwen uit naar de tweede seizoenshelft met Ajax. De Oranje-international houdt een goed gevoel over aan het trainingskamp in Qatar en spreekt lovend over de jonge talenten die mee zijn genomen door trainer Erik ten Hag. Met name Ryan Gravenberch en Naci Ünüvar hebben een goede indruk achtergelaten op de Oranje-international.

Gravenberch begon zowel tegen KAS Eupen (2-0) en Club Brugge (3-1) vanuit de basis. Ünüvar startte in de eerste oefenwedstrijd vanaf de aftrap, terwijl hij afgelopen zaterdag mocht invallen. “Er zitten veel goede spelers bij”, reageert Promes in De Telegraaf. “Ik vind Ryan Gravenberch beestachtig bezig. Die heeft een heel goed trainingskamp afgewerkt. En ik ben groot fan van Naci. Hij is zestien en is al met ons trainingskamp. Dat is toch bijzonder. Toen ik zestien was, werd ik weggestuurd bij Ajax. Het is mooi om te zien dat Naci al zo ver in zijn ontwikkeling is.”

De 28-jarige Promes is een van de spelers in de Ajax-selectie die zich ontfermt over de jonge talenten. “Ik maak graag een praatje met ze”, vertelt de Oranje-international. “Tegenwoordig wordt er ook anders omgegaan met de hiërarchie. Wij zijn heel relaxed in vergelijking met de generaties die voor ons waren. Het is niet meer zo dat een jeugdspeler eerst twee jaar zijn mond moet houden als hij bij het eerste komt. We gaan veel gelijker met elkaar om.”

Terwijl de selectie van Ten Hag zich voorbereidde op de tweede seizoenshelft, slaagde directeur voetbalzaken Marc Overmars erin om Ryan Babel aan te trekken. “Ryan brengt extra kwaliteit en ervaring in de groep en is een welkome versterking”, aldus Promes over de huurling van Galatasaray. “Ik kan het goed vinden met Ryan. We hebben ook buiten het veld een klik en praten ook vaak met elkaar. Ik ken hem al sinds ik heel klein ben via gemeenschappelijke vrienden.”