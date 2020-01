Mourinho verdedigt gehekelde uitspraak: ‘Geen manager, maar analist’

Over het seizoen van Tottenham Hotspur wordt momenteel een documentaire gemaakt door Amazon. Dat heeft als gevolg dat de camera's niet alleen tijdens wedstrijden worden gebruikt, maar ook bij trainingen en andere activiteiten van de hoofdmacht. Manager José Mourinho moet er naar eigen zeggen aan wennen, maar probeert er aan de andere kant de humor van in te zien.

"Deze mensen (de cameramensen van Amazon, red.) zijn er gewoon 24 uur per dag", wordt Mourinho op het persmoment voorafgaand aan het thuisduel van Tottenham met Liverpool van zaterdag geciteerd door onder meer de BBC. "Alleen op het toilet zijn ze er niet bij! Daarbuiten zijn ze overal." Mourinho brengt evenwel een nuance aan. "Alleen Amazon hindert me weleens, niet de camera's die op wedstrijddagen worden ingezet."

Mourinho kan voorlopig geen beroep doen op Harry Kane en Moussa Sissoko, die vanwege uiteenlopende blessures maandenlang uit de roulatie zijn. Er lang bij stilstaan heeft volgens de Portugese manager echter geen zin. "Laten we het er vandaag maar over hebben dan, want ik weet hoe wanhopig jullie zijn om het naar voren te brengen. Als ik het te vaak over Harry heb, dan word ik depressief. Dan zeggen jullie weer dat ik me ellendig voel en in een slechte bui ben."

De manager van Tottenham had eerder dit seizoen als analist van Sky Sports kritiek op Liverpool, dat in zijn ogen niet kon omgaan met Manchester United tijdens het 1-1 gelijkspel in oktober. "Toen was ik geen manager, maar analist", benadrukt Mourinho. "Ik zei dat omdat Manchester United erg goed speelde." Het was geen kritiek op de werkwijze van Klopp, die hij zaterdag treft. "Ik ken de situatie van Jürgen heel goed, dat je het beste elftal hebt en steeds wint. Manchester United zat toen in een lastige fase, dus vond ik het logisch om complimenten uit te delen aan Ole Gunnar Solskjaer. Ze hadden bijna gewonnen van Liverpool, dus was het logisch om dat te benadrukken."