Mourinho tot actie gemaand na blessure Kane: ‘Ik zou Cavani halen’

Harry Kane moet vanwege een hamstringblessure geopereerd worden en de revalidatie zal enkele maanden in beslag nemen. Manager José Mourinho moet hierdoor nadenken over een geschikte vervanger in de aanvalslinie van Tottenham Hotspur. Clive Allen, met een verleden als speler en assistent-manager bij the Spurs, spoort Mourinho aan om Edinson Cavani naar Noord-Londen te halen en noemt terloops de naam van Gareth Bale.

"Ik ben ervan overtuigd dat er aankopen worden gedaan door Tottenham", voorspelt Allen in gesprek met talkSPORT. "We hebben zeker een speler nodig op het moment, misschien zelfs twee, en ik denk dat de club er alles aan doet om dat mogelijk te maken. Ik geloof niet dat José hier is binnengekomen zonder de mogelijkheden op het gebied van transfers naar voren te brengen."

Allen heeft een duidelijke voorkeur voor spelers die Tottenham aan de selectie moet toevoegen. "Ik zou Gareth terughalen", verwijst hij naar Bale, die in 2013 voor honderd miljoen euro de overstap maakte van Tottenham naar Real Madrid. "Wat er ook allemaal is gebeurd bij Real, dat is volgens mij niet relevant. Tottenham kent Gareth en vice versa. José kent Gareth en ik denk dat het een fantastische samenwerking kan opleveren."

Allen hoopt dat Mourinho met een waardige vervanger van Kane komt, met een voorkeur voor Cavani, wiens contract bij PSG na dit seizoen afloopt. "Ik denk dat Tottenham in staat is om een dergelijke transfer te realiseren. Ze hebben al een poosje een transfer nodig waarmee een signaal wordt afgegeven. Cavani is daarvoor een ideale optie. Hij is al 32, maar nog steeds een echte afmaker. Hij heeft Zlatan Ibrahimovic bij PSG op een geweldige manier opgevolgd. Hij heeft kwaliteit, is een bewezen topschutter en iemand die de kans om bij Tottenham in de Premier League te spelen niet zal afslaan."

"Hij zou op dit moment heel goed bij Tottenham passen", aldus Allen, die Cavani verkiest boven AC Milan-aanvaller Krzysztof Piatek. "Die is 24, maar niet iemand die ik zou omschrijven als een goaltjesdief. Hem halen zou een enorme gok zijn. Cavani zal op financieel gebied niets meer opleveren, je betaalt hem puur om doelpunten te maken. Piatek is een investering voor de langere termijn, maar vanuit voetballend opzicht is Cavani de betere optie."