Lionel Messi neemt geen blad voor de mond: ‘Dat kan écht niet’

Barcelona liet donderdagavond in Saudi-Arabië de kans liggen om in januari al de eerste prijs van het nieuwe kalenderjaar te grijpen. Het team van Ernesto Valverde verloor in de halve finale van de Spaanse Super Cup met 2-3 van Atlético Madrid, dat zondagavond in de finale ook met stadsgenoot Real Madrid hoopt af te rekenen. Het team van Diego Simeone boog in de laatste negen minuten een 2-1 achterstand om in een 2-3 zege.

Lionel Messi verscheen na afloop voor de camera’s en benadrukte dat Barcelona niet slecht had gespeeld. “Afgezien van het resultaat speelden we een goede wedstrijd. Na lange tijd hebben we weer een goed gevoel over hoe we een wedstrijd kunnen domineren, maar in de laatste tien minuten hebben we het laten glippen. Hoewel we domineerden, hebben we fouten gemaakt die echt niet kunnen. Dat kan écht niet. We hadden de wedstrijd in het slot moeten gooien.”

Een doelpunt van Messi in de tweede helft werd door de VAR wegens vermeend hands afgekeurd. “Dat had de wedstrijd wellicht kunnen beslissen, maar dat weet je nooit.” De vedette van Barcelona heeft naar eigen zeggen volledig vertrouwen in Valverde. “Ja, we hebben vertrouwen in hem. We blijven hard werken om beter te worden. We hebben enkele mindere wedstrijden achter de rug en we willen het veldspel verbeteren. Ook al gaan we aan kop”, verwees hij naar de gedeelde koppositie in LaLiga, samen met Real Madrid.

Spaanse media trokken onmiddellijk de vergelijking met de manier waarop Barcelona de laatste twee jaar in de Champions League strandde. Beide keren ging het mis buiten het Camp Nou, in Rome en in Liverpool, en beide keren gaven de Catalanen een riante voorsprong uit de heenwedstrijd uit handen. “Het heeft niets met die wedstrijden te maken. Simpele ballen gingen fout. Bij de 2-3 kon Ángel Correa zomaar opkomen. Dat kan en mag allemaal niet gebeuren. We hebben tachtig minuten goed gespeeld.”

Messi wilde niet langer treuren. “Terecht of onterecht, we kunnen er niets meer aan doen. Wie de meeste doelpunten maakt, wint. We waren superieur, maar we hebben kinderlijke fouten gemaakt en we hebben twee doelpunten in de slotminuten cadeau gegeven.” Valverde werd na afloop wederom met de kritiek geconfronteerd, evenals met vragen over zijn toekomst. “Als trainer weet je dat de situatie instabiel wordt als de resultaten uitblijven. Het is onvermijdelijk dat er over mij wordt gepraat. Dat is iets waar je als trainer geen controle over hebt.”