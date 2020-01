‘Henk Veerman kan fraaie promotie naar de Bundesliga maken’

Henk Veerman staat mogelijk voor een fraaie promotie. Voebal International schrijft maandagavond dat de 28-jarige spits van FC St. Pauli in de belangstelling staat van SC Paderborn 07. Veerman, die nog een contract tot medio 2021 heeft, verkeerde vlak voor de winterstop in uitstekende vorm bij de club uit Hamburg, terwijl Paderborn in de Bundesliga strijdt tegen degradatie.

De promovendus bezet na de eerste seizoenshelft de laatste plaats in de Bundesliga, met slechts twaalf punten uit zeventien wedstrijden. De achterstand op de veilige vijftiende plaats, die nu bezet wordt door 1.FC Köln, bedraagt vijf punten en om dit gat in de tweede seizoenshelft te dichten, wil Paderborn de selectie deze maand versterken. Een van de spelers die de ploeg van trainer Steffen Baumgart na de winterstop moet behoeden voor degradatie, lijkt dus Veerman te zijn.

Veerman maakte begin november zijn rentree, nadat hij lange tijd aan de kant had gestaan met een zware knieblessure. In zeven wedstrijden was de spits dit seizoen voor FC St. Pauli goed voor vier doelpunten, waarvan drie in de laatste twee duels voor de winterstop. FC St. Pauli, waar de Nederlandse trainer Jos Luhukay de scepter zwaait, nam Veerman in de zomer van 2018 over van sc Heerenveen. Hij speelde de afgelopen anderhalf jaar totaal 24 wedstrijden, waarin hij goed was voor 6 doelpunten en 5 assists.