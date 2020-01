Sevilla kantelt mede dankzij invaller Luuk de Jong jubileumduel Navas

Sevilla heeft vrijdagavond een punt overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Athletic Club. De nummer vier van LaLiga speelde in de eerste helft een vrij kansloze wedstrijd, maar werd na de invalbeurt van Luuk de Jong in het tweede bedrijf sterker. De spits was zijdelings betrokken bij de gelijkmaker, maar kon in het restant niet voorkomen dat Sevilla puntenverlies leed: 1-1. Het was voor clubicoon Jesús Navas zijn 500ste wedstrijd voor Sevilla.

De Jong moest na twee basisplaatsen op rij weer eens op de reservebank beginnen. Op zijn plaats speelde Munir El Haddadi. Na een kwartier nam Athletic Club de leiding in de wedstrijd. Een lange bal van achteruit kwam terecht bij rechtsback Ander Capa, die knap aannam en met buitenkant rechts doeltreffend uithaalde: 0-1. In het restant van de eerste helft gebeurde weinig opzienbarends, behalve een hoekschop van Sevilla-middenvelder Éver Banega die ineens op de lat belandde.

Direct na rust mocht De Jong zijn opwachting maken op de plek van Óliver Torres. Het leidde binnen een minuut tot gevaar van Sevilla via Munir, die zijn inzet van de lijn gehaald zag worden door Yeray Álvarez. De thuisploeg werd steeds dominanter, al leek Athletic op de counter toe te slaan. Tot opluchting van Sevilla werd doelpuntenmaker Kenan Kodro echter terecht teruggefloten wegens buitenspel.

In de 59ste minuut werd De Jong voor het eerst gevaarlijk. Tot zijn pech zag de spits zijn inzet echter op de paal belanden. Een minuut daarna was het alsnog raak. Lucas Ocampos haalde de achterlijn en leek De Jong een niet te missen intikker te bieden, maar in plaats daarvan schoot verdediger Unai Núñez de bal ongelukkig in zijn eigen doel: 1-1. In de slotfase kreeg Diego Carlos nog een enorme kans op de winnende treffer, maar de verdediger van Sevilla schoot naast.