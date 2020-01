‘PSV heeft bod uitgebracht op gewilde 71-voudig international’

PSV aast op Ricardo Rodríguez, zo meldt Eurosport woensdag. Volgens de tv-zender hebben de Eindhovenaren reeds een bod neergelegd bij AC Milan in een poging de linksback over te nemen. Naast PSV zou ook Fenerbahçe loeren op de vleugelverdediger, die bij de Italiaanse club vandaag de dag weinig aan spelen toekomt.

PSV had met Olivier Boscagli en Toni Lato afgelopen zomer twee linksbacks binnengehaald, maar beide spelers voldeden niet aan de verwachtingen. Laatstgenoemde back is alweer vertrokken en is nu actief bij Osasuna. PSV zou deze winter op zoek zijn naar een nieuwe linksback en volgens Eurosport komt de Eredivisionist uit bij de 27-jarige Rodríguez.

Naar verluidt hebben de Eindhovenaren reeds een bod uitgebracht op de 71-voudig international van Zwitserland. Rodríguez kwam in de zomer van 2017 over van VfL Wolfsburg en kwam veelvuldig in actie in zijn eerste seizoenen bij AC Milan. Deze voetbaljaargang loopt het echter minder voorspoedig voor de back, die volgens Italiaanse media mag vertrekken bij i Rossoneri.

PSV gaat mogelijk profiteren van de situatie van Rodríguez bij AC Milan en de back voor een schappelijke prijs overnemen. Fenerbahçe zou de verdediger eveneens willen inlijven, maar de Turkse club moet vanwege het financiële plaatje rekenen houding met de regels inzake Financial Fair Play. Rodríguez ligt momenteel tot de zomer van 2021 vast in Milaan.