Woedend Sheffield United baalt na bezoek aan Manchester City

Manchester City heeft zich hersteld van de nederlaag tegen Wolverhampton Wanderers. The Citizens waren in het Etihad Stadium met 2-0 te sterk voor Sheffield United, door doelpunten van Sergio Agüero en Kevin De Bruyne. De wedstrijd zal een zure nasmaak hebben voor the Blades, daar zij in de eerste helft een doelpunt afgekeurd zagen worden wegens buitenspel en scheidsrechter Christopher Kavanagh in de weg stond in aanloop naar de openingstreffer van Manchester City.

Na de nederlaag van vrijdagavond tegen Wolverhampton Wanderers was Manchester City uit op revanche. Met Sheffield United trof de formatie van manager Josep Guardiola de verrassing van dit Premier League-seizoen, want de promovendus bezette voorafgaand aan het bezoek aan het Etihad Stadium de achtste plaats. Het eerste kwartier leverde kansen voor beide ploegen op: aan de ene zijde was Lys Mousset gevaarlijk, terwijl Riyad Mahrez dankzij ingrijpen van John Egan niet tot scoren kwam.

Na een klein halfuur spelen leek Sheffield United op voorsprong te komen. Mousset passeerde Manchester City-doelman Claudio Bravo op fraaie wijze, nadat hij bediend werd door John Fleck. Op aanraden van de VAR ging er echter een streep door de treffer, omdat de Franse aanvaller buitenspel stond. Mousset was vlak voor rust andermaal dreigend, maar raakte oog in oog met Bravo het zijnet. Mede daardoor zochten de ploegen na 45 minuten spelen met een doelpuntloze stand de kleedkamers op.

Kort na rust kwam Manchester City op voorsprong. Nadat Agüero nog een mogelijkheid had laten liggen, schoot hij op aangeven van De Bruyne de openingstreffer tegen de touwen. De treffer zorgde voor de nodige woede bij Sheffield United, omdat de bal voorafgaand aan het doelpunt in de opbouw werd verspeeld omdat scheidsrechter Kavanagh in de weg stond. De arbiter bleek de bal niet te hebben geraakt, waardoor de treffer van Agüero op het scorebord kwam.

Sheffield United zocht vervolgens nadrukkelijk naar de gelijkmaker, maar zag dat Manchester City de wedstrijd tien minuten voor tijd definitief in het slot gooide. Mahrez bediende De Bruyne, die de bal aannam in het strafschopgebied en doelman Dean Henderson kansloos liet. De ingevallen Phil Foden kreeg in de slotfase nog een mogelijkheid om de score verder uit te breiden, maar zag zijn schot niet tegen de touwen gaan. De 2-0 stand bleef zodoende op het scorebord, waardoor Manchester City de achterstand op Liverpool weer terugbrengt naar veertien punten. The Reds hebben wel een wedstrijd minder gespeeld.