Calvert-Lewin doet het binnen 48 uur wéér voor Everton en Ancelotti

Everton heeft voor het eerst dit seizoen twee overwinningen op rij in de Premier League geboekt. Twee dagen na de 1-0 winst op Burnley, het debuutduel van Carlo Ancelotti, waren the Toffees ook te sterk voor Newcastle United en is men voorlopig op een tiende plaats op de ranglijst te vinden. Watford deed tegelijkertijd uitstekende zaken door concurrent Aston Villa te verslaan: de laagvlieger pakte zeven van de laatste negen mogelijke punten. De ontmoeting tussen Southampton en Crystal Palace kende geen winnaar.

Newcastle United - Everton 1-2

Het aantal schoten was veelzeggend over de enerverende eerste helft op St James’ Park: 22, het op een na hoogste dit seizoen in de Premier League. Everton domineerde in de eerste vijftien minuten en kwam verdiend op voorsprong via Dominic Calvert-Lewin: twee schoten van Gylfi Sigurdsson werden geblokt, waarna de aanvaller de bal van dichtbij alsnog in de linkerhoek schoot en daarmee 48 uur na Boxing Day wederom tot scoren kwam. Newcastle beet daarna goed van zich af en had nog voor rust op gelijke hoogte kunnen komen indien men wat preciezer was geweest in de laatste meters.

Everton kreeg tot zaterdag in elk van zijn laaste acht uitduels in de Premier League minimaal een doelpunt tegen en zo geschiedde ook tegen Newcastle, waar Jetro Willems in de basis stond. Na een pass van de Nederlander kopte Andy Carroll de bal richting Fabian Schar, die na nog geen uur spelen de 1-1 maakte. Minuten later stond het echter alweer 1-2: Everton veroverde de bal op het middenveld en op aangeven van Richarlison was Calvert-Lewin het eindstation van een razendsnelle counter.

Watford - Aston Villa 3-0

Eén fout in de defensie, luttele minuten voor rust, werd meteen door Watford afgestraft. Ezra Konsa verspeelde de bal op de rand van het strafschopgebied, waarna Tom Heaton een schot van Abdoulaye Doucoure maar half kon keren. Troy Deeney benutte de rebound. Een hard gelag voor de bezoekers, die via Wesley op voorsprong hadden kunnen komen. Na een voorzet van Conor Hourihane stuitte de aanvaller van dichtbij echter op Ben Foster.

In de tweede helft, met Anwar El Ghazi als vervanger van Jota, kwam Watford al snel met tien man te staan, na twee gele kaarten voor Adrian Mariappa in nog minder dan zes minuten. De ploeg van Nigel Pearson, die niet over de geblesseerde Daryl Janmaat kon beschikken, kwam desondanks enkele minuten later op 2-0 toen de bal op de stip ging na een charge van Douglas Luiz op Deeney: de aanvaller verzilverde zelf de elfmetertrap. Vijf minuten later maakte Ismaïla Sarr het feest compleet door Heaton met een laag schot in de rechterhoek eveneens te passeren: 3-0.

Southampton - Crystal Palace 1-1

De ploegen van Ralph Hasenhüttl en Roy Hodgson elimineerden elkaar op tactisch gebied in een eerste helft met weinig kansen. Er werd op het middenveld volop om de bal gevochten, maar het ontbrak aan creativiteit rondom de doelgebieden. Het wegens buitenspel afgekeurde doelpunt van Max Meyer zorgde voor nog meer discussie over hoe de VAR gebruikt dient te worden: de arm van Wilfried Zaha bevond zich enkele centimeters buitenspel.

Crystal Palace, mét Jairo Riedewald in de basis en zonder de geblesseerde Patrick van Aanholt, kwam vijf minuten na rus op voorsprong. Uit een vrije trap van Luka Milojevic kopte James Tomkins raak: 0-1. De voorsprong verdween een kwartier voor tijd op knullige wijze. Een foute terugspeelbal van Martin Kelly werd gretig afgestraft door Danny Ings: 1-1.