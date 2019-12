Besiktas rekent pas in tweede helft af met negental van Gençlerbirligi

Besiktas is er vrijdagavond in geslaagd om de thuiswedstrijd tegen Gençlerbirligi winnend af te sluiten. De bezoekers kwamen in de eerste helft met negen man te staan én op voorsprong, maar zagen de Zwarte Adelaars na rust orde op zaken stellen en uiteindelijk tot een 4-1 overwinning komen. Het betekent dat Besiktas komend weekeinde comfortabel naar de verrichtingen van de concurrentie in de top van de Süper Lig kan gaan kijken.

Gençlerbirligi kwam op bezoek bij Besiktas al razendsnel met tien man te staan. Nadir Ciftci, in het verleden actief voor ADO Den Haag en NAC Breda, maakte misbaar na een vermeende overtreding van Domagoj Vida en kreeg binnen een minuut twee gele kaarten van scheidsrechter Firat Aydinus. Ondanks de ondertalsituatie kwamen de bezoekers na ruim twintig minuten spelen op voorsprong. Besiktas-doelman Loris Karius moest lossen en bood Floyd Ayite daardoor een niet te missen kans op de openingstreffer.

Voor rust kwam Gençlerbirligi, waar Mats Seuntjens na rust als invaller binnen de lijnen kwam, verder in de problemen, doordat ook Yasin Pehlivan van het veld werd gestuurd na een wilde tackle. Besiktas kon in de eerste helft echter niet profiteren van de overtalsituatie en slaagde er pas vlak na rust in op de stand gelijk te trekken. Atiba Hutchinson verlengde een hoekschop, waarna Vida de bal tegen de touwen kon werken. Na een uur spelen greep Besiktas ook de voorsprong tegen het negental van Gençlerbirligi. Hutchinson fungeerde andermaal als aangever en stelde Georges-Kevin N'Koudou in staat om met een fraaie lob de 2-1 op het scorebord te brengen.

Besiktas wist de wedstrijd een kwartier voor tijd definitief in het slot te gooien. Hutchinson tekende voor zijn derde assist van de wedstrijd, doordat hij Oguzhan Özyakup in het strafschopgebied vond. De geboren Zaandammer bleef uiterst koel en schoof de derde treffer voor de thuisploeg tegen de touwen. Uiteindelijk verzorgde Hutchinson in de absolute slotfase nog de 4-1, waardoor Besiktas voorlopig de derde plaats in de Süper Lig inneemt. Trabzonspor en Fenerbahçe hebben echter een wedstrijd minder gespeeld en kunnen in de komende dagen nog passeren.