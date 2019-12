‘Fijn dat De Telegraaf eindelijk opgehouden is over Erik ten Hag’

Andy van der Meijde blikt terug op 2019 en het jaar van Ajax in het bijzonder. De Amsterdammers werden kampioen, wonnen de TOTO KNVB Beker en maakten een geweldige indruk in de Champions League, waarin de finale net niet werd bereikt. In onderstaande video van DAZN gaat de oud-voetballer ook in op de situatie van Erik ten Hag, die in zijn beginperiode in de Johan Cruijff ArenA veel kritiek kreeg, met name vanuit De Telegraaf.