Eigen goal in 94e minuut bezorgt Gennaro Gattuso eerste zege met Napoli

Gennaro Gattuso is er zondagavond op het nippertje in geslaagd om zijn eerste wedstrijd als trainer van Napoli te winnen. Een week na zijn debuut, dat met 1-2 verloren ging tegen Parma, leken i Partenopei niet verder te komen dan een 1-1 gelijkspel tegen Sassuolo. Diep in de blessuretijd werd het door een eigen doelpunt van Pedro Obiang echter toch nog 1-2. Napoli stijgt door de zege naar de achtste positie in de Serie A, op een punt achter Parma.

Gattuso koos er net als tijdens zijn eerste wedstrijd voor om Dries Mertens en Hirving Lozano op de bank te laten beginnen. Achterin kon de oefenmeester dit keer geen beroep doen op de geblesseerde Kalidou Koulibaly, maar Kostas Manolas, normaal gesproken de verdedigingspartner van de Senegalees, was wel van de partij en de Griek kreeg ook de eerste goede kans van de wedstrijd. Zijn kopbal eindigde na twintig minuten spelen echter op de lat, waardoor de openingstreffer nog even uitbleef.

Negen minuten later lag de bal er aan de overkant wel in toen Manuel Locatelli een pass richting de tweede paal verstuurde en Hamed Traoré op de goede plek stond om binnen te schieten. Vlak voor rust was het bijna opnieuw raak voor de aanvallende middenvelder, maar Alex Meret had nu wel een antwoord op zijn inzet. In de tweede helft was er opnieuw een flinke kans voor de thuisploeg na een knappe actie van Mert Müldür, die echter naast het doel mikte. Napoli liet zich vervolgens ook niet onbetuigd en met nog ruim een halfuur te gaan was het Allan die uit de draai de gelijkmaker op het scorebord zette.

De bezoekers gingen daarna op zoek naar de overwinning en waren een aantal keer dicht bij een doelpunt. Een inzet van José Callejon eindigde echter op de lat, waarna de rebound van Lorenzo Insigne van de lijn werd gehaald door Locatelli. De ingevallen Mertens kopte even later uit kansrijke positie naast en tien minuten voor tijd leek hij zelfs aan de basis te staan van de 1-2. De honderdste Serie A-goal van Callejon werd echter afgekeurd wegens buitenspel, waardoor een gelijkspel onvermijdelijk leek. In de 94e minuut volgde uit een doorgekopte corner echter toch de eigen goal van Obiang, die de bal net voor het hoofd van Elif Elmas weg in het doel tikte.