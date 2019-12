Ajax-talent imponeert: ‘Nu heb ik me laten zien dat ik mee mag naar Qatar’

Sontje Hansen ontwikkelt zich stormachtig bij Ajax. De jeugdinternational werd topscorer op het WK Onder-17 in Brazilië en traint sindsdien regelmatig mee met het eerste elftal. Hij maakte reeds zijn debuut in de Keuken Kampioen Divisie bij Jong Ajax en kreeg zondagmiddag de ultieme beloning. Trainer Erik ten Hag gunde hem zijn Eredivisie-debuut in de wedstrijd tegen ADO Den Haag (6-1). Daar blijft het niet bij, want de zeventienjarige Hansen mag in januari ook mee op trainingskamp naar Qatar, zo laat hij weten in onderstaande video van DAZN.