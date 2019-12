Pijn bij Ajax - ADO: ‘Weet niet of ik me ooit zo verschrikkelijk heb gevoeld’

ADO Den Haag werd zondagmiddag vernederd in de Johan Cruijff ArenA. De ploeg uit de Hofstad had niets in te brengen tegen Ajax, dat uiteindelijk met 6-1 won. Aaron Meijers en Lex Immers zijn na afloop keihard over het spel van ADO. "Ik weet niet of ik me ooit zo verschrikkelijk op een voetbalveld heb gevoeld", zegt Meijers na afloop in gesprek met FOX Sports.

"We zitten in een moeilijke periode en we snakken naar de winterstop. We hadden wel het gevoel om nog één keer gas te geven en dan speel je zo'n wedstrijd. Dan voel je je heel machteloos. Zeker na die vijfde goal, vlak na rust", aldus Meijers, die erkent dat zijn directe tegenstander Hakim Ziyech teveel vrijheid had bij de openingstreffer.

"Hij gaat te makkelijk binnendoor en daarna struikel ik. Maar goed, op een gegeven moment staat het 4-0 en hoop je de schade te beperken", aldus Meijers, die aangeeft dat er veranderingen komen bij ADO. "Na het vertrek van Alfons (Groenendijk, red.) hebben we met de directie gesproken en laten weten hoe wij het zien. Het voornaamste was dat er een frisse wind moest komen, de rest is aan de directie."

Ook Immers zit in zijn maag met de crisis van ADO. "Het gaat iedereen aan het hart, niet alleen mij. Dit zijn dingen die je meekrijgt. Het is teveel om op te noemen. Er is zoveel gebeurd. Je ziet ook duidelijk terug op het veld dat het ons heeft geraakt. Dan krijg je vandaag een extra tik op je neus. Je snakt altijd naar vakantie. Of tien dagen genoeg is weet ik niet. Er zal een hoop veranderen, dus ik ben benieuwd. Ik heb deze vakantie wel nodig."