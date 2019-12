AC Milan ondergaat vernedering en evenaart negatief record uit 1998

Atalanta heeft zondagmiddag goede zaken gedaan in de Serie A. De ploeg van trainer Gian Piero Gasperini won in eigen huis zeer overtuigend met 5-0 van AC Milan, waardoor men naar de vijfde plek in de Italiaanse competitie stijgt. Milan blijft door de forse nederlaag in de middenmoot van de Serie A steken en bezet de tiende positie. De verliespartij betekende voor Milan een evenaring van het diepterecord in de Serie A. In 1998 werd er ook met 5-0 verloren, destijds van AS Roma.

Atalanta was meteen vanaf de start de betere partij en dit kwam ook tot uitdrukking in de stand. Doelman Gianluigi Donnarumma kon na 45 seconden nog redding brengen bij een poging van Josip Ilicic, maar was kansloos bij de knal van Papu Goméz. De aanvaller had na negen minuten spelen een prachtige solo in huis, dolde zijn directe tegenstander en schoot hard in de verre hoek raak.

Atalanta, met Marten de Roon in de basis en Hans Hateboer die vlak voor tijd inviel, denderde door, maar vergat in eerste instantie te scoren. Zo had Mario Pasalic de kans op de 2-0, maar de middenvelder mikte op het aluminium. In de tweede helft kwam de huurling van Chelsea wel tot scoren door na een uur spelen Donnarumma te verschalken: 2-0.

Atalanta was nog niet klaar met AC Milan, dat een zeer slechte indruk maakte. Een dubbelslag van Ilicic vervolmaakte de vernedering voor de bezoekers. De aanvaller mocht vlak na de 2-0 simpel doorlopen naar het vijandelijke doel, waarna hij raak knalde: 3-0. Even later werd de Sloveen andermaal niet aangepakt en schoot hij prachtig in de bovenhoek raak: 4-0. Het slotakkoord was voor invaller Luis Muriel, die aan lange bal goed taxeerde, Donnarumma uitspeelde en de 5-0 maakte.