Internazionale heeft Lautaro Martínez dankzij uitblinkende Lukaku niet nodig

Internazionale heeft zaterdagavond de koppositie in de Serie A weer overgenomen van Juventus. De ploeg van trainer Antonio Conte had in het eigen Giuseppe Meazza geen enkele moeite met laagvlieger Genoa: 4-0. Spits Lautaro Martínez ontbrak vanwege een schorsing, maar daar had Inter vooral dankzij twee doelpunten van Romelu Lukaku geen last van. Stefan de Vrij speelde een foutloze wedstrijd voor i Nerazzurri.

Genoa, waar Lasse Schöne de hele wedstrijd op de bank zat, slaagde er een half uur lang in om de gelederen gesloten te houden, maar daarna was er geen houden meer aan. Romelu Lukaku verlengde in de 31ste minuut een voorzet van Antonio Candreva krachtig met het hoofd: 1-0. Twee minuten later legde de doelpuntenmaker de bal in de zestien terug op Roberto Gagliardini, die met een harde knal doelman Andrei Radu verschalkte: 2-0.

Inter was gedurende de hele wedstrijd de bovenliggende partij en zocht ook na rust volop de aanval. In de 64ste minuut werd Gagliardini onderuit getackeld door Kevin Agudelo, hetgeen de thuisploeg een penalty opleverde. Sebastiano Esposito produceerde vanaf elf meter een onhoudbaar schot: 3-0. Enkele minuten later had Inter-goalie Samir Handanovic een uitstekende redding in huis bij een grote kans voor Antonio Sanabria.

De wedstrijd was al lang en breed beslist toen Lukaku in de 71ste minuut de mooiste goal van de avond maakte. De Belgische spits werd net als bij het eerste doelpunt weggestuurd door Candreva, waarna hij met een schaar zijn tegenstander op het verkeerde been zette en de bal snoeihard in de kruising joeg: 4-0. In de slotfase was Stefano Sensi nog dichtbij de vijfde Inter-goal, maar zijn schot werd door Esposito onbedoeld verlengd tot naast het doel.