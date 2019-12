FC Groningen baalt van gebrek aan doelpunten: ‘Ik vond er geen tering aan’

FC Groningen werd donderdagavond in eigen huis uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker door FC Utrecht (0-1). Adrie Poldervaart, die als assistent van de geschorste trainer Danny Buijs de honneurs waarnam bij De Trots van het Noorden, sprak na afloop zijn teleurstelling uit. "Ik vond er geen tering aan", aldus Poldervaart tegenover FOX Sports.

Poldervaart had de aanwezige Groningen-supporters meer willen bieden. "Het is half zeven (de aanvangstijd, red.), het is eind december, mensen zitten met etentjes en dingetjes, maar ze zitten toch weer in het stadion. Dan wil je ze wat geven ook, maar als je nu kijkt: we spelen altijd 0-0, 1-1, of we verliezen met een goal verschil. En het publiek is er wéér. Ik hoop dat ze zondag nog één keer alles bij elkaar kunnen halen, dat kunnen we goed gebruiken tegen FC Emmen."

Een doelpunt van Issah Abass in de tweede helft deed Groningen de das om. "Die bal komt voorlangs en gaat er gelijk in", zegt Poldervaart, die een verschil tussen FC Utrecht en zijn eigen ploeg ziet. "Als je kijkt bij onze voorzetten, dan is er niemand eager enough voor de goal. Dat is echt een kenmerk, dat je er echt staat als die bal voor komt. Wij moeten heel veel moeite doen om een goal te maken. We krijgen super weinig tegen, maar als je zelf nooit scoort, en je krijgt er eentje tegen, dan zit je altijd aan de verkeerde kant van de medaille."

Verdediger Mike te Wierik van FC Groningen ziet een soortgelijk probleem. "Weer 1-0 verloren en weer zat er meer in", aldus de mandekker. "We vergeten onszelf misschien wel te belonen, zeker de eerste helft. Je moet wel gaan scoren om wedstrijden te gaan winnen. Ook als je naar ons doelsaldo kijkt, we hebben volgens mij het derde minst gescoord. Daar moeten we aan werken, niet alleen voorin, maar ook van achteruit."