Joël Veltman reageert op ‘aanbieding’ van Telstar: ‘Je weet het nooit’

Ajax neemt het woensdag in het toernooi om de TOTO KNVB Beker op tegen Telstar en voor Joël Veltman wordt dat een bijzondere confrontatie. De verdediger groeide op in IJmuiden en raakte in het verleden, via zijn bij Tata Steel werkende vader, ook een aantal keer in gesprek met Telstar-voorzitter Pieter de Waard. Op diens aanbod om bij de Witte Leeuwen te komen voetballen, is Veltman vooralsnog echter niet ingegaan.

“‘Misschien over een paar jaar’, zeg ik dan maar. Ik probeer het nog even uit te stellen”, glimlacht hij dinsdag in gesprek met het Noordhollands Dagblad. “Je weet het nooit. Ik ga alleen nu niet zeggen dat ik mijn carrière er afsluit. Want die uitspraak blijft me natuurlijk achtervolgen en dan moet ik wel.” Veltman verlengde eerder dit jaar nog zijn contract tot medio 2021 en is meestal basisspeler onder trainer Erik ten Hag.

In the Zone | Veltman over Schuurs: ‘Uiteindelijk is het zijn man bij de corner’

Door het vertrek van Matthijs de Ligt afgelopen zomer speelt Veltman dit seizoen doorgaans in het hart van de defensie en de verdediger merkt dat hij minder in de schijnwerpers staat dan enkele (voormalige) ploeggenoten. “Davinson Sánchez was heel snel en maakte mooi tackles. Daley Blind is extreem goed aan de bal. Matthijs de Ligt was beresterk in de duels. Dat valt allemaal op. Ik sta vaak goed, onderschep veel ballen. Dat is natuurlijk minder spectaculair.”

Veltman krijgt bovendien weleens kritiek te verwerken vanwege zijn ‘on-Nederlandse’ manier van spelen: “Nederlanders zeggen over Italianen die keihard verdedigen vaak: ‘Wát een mentaliteit, die moeten 'onze verdedigers' ook hebben.’ Maar als ik er dan tegen PSV alles aan doe om mijn directe tegenstander Lozano uit de wedstrijd te halen, dan zeggen ze: ‘Kijk die gekke IJmuidenaar nou weer.’ Vinden ze dat ik normaal moet doen. Ach ja.”