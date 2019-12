Exequiel Palacios voegt zich bij allerduurste aankopen van Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen heeft Exequiel Palacios definitief aan de haak geslagen. De werkgever van Peter Bosz maakt maandag melding van de komst van de aanvallende middenvelder van River Plate. Palacios heeft zich tot medio 2025 verbonden aan die Werkself en stapt per januari over. Lange tijd werd de Argentijn ook met Ajax in verband gebracht, maar de afgelopen weken werd al duidelijk dat Bayer de beste papieren had.

Met de overgang van de 21-jarige Palacios naar Duitsland is naar verluidt een bedrag van 21,8 miljoen euro gemoeid. Palacios won in de nacht van vrijdag op zaterdag nog de Argentijnse beker met River Plate. In de finale werd Central Córdoba met 3-0 verslagen en de spelmaker kreeg tien minuten voor tijd een publiekswissel. Hij kondigde na die wedstrijd zijn vertrek aan en bevestigde maandagmiddag dat zijn toekomst in Leverkusen ligt. Sportief directeur Rudi Völler noemt Palacios een 'doelgerichte, technisch vaardige middenvelder' die makkelijk combineert met zijn ploeggenoten. Dat laatste blijkt wel uit het feit dat Palacios dit seizoen 785 geslaagde passes verstuurde: meer dan elke andere speler in de Argentijnse Primera División.

"Hij past heel goed bij onze manier van spelen. We volgen Exequiel al geruime tijd en hij heeft ons echt overtuigd. Hij won de beker in zijn laatste wedstrijd, won in 2018 de Copa Libertadores en speelde in november weer in de finale van dat toernooi. Ondanks zijn leeftijd heeft Exequiel al veel bereikt." De viervoudig international van Argentinië had een contract tot de zomer van 2021 bij River Plate, dat nu dus is afgekocht door de Bundesliga-club. Hij was in totaal goed voor tachtig officiële wedstrijden voor de Argentijnse grootmacht.

"Ik ben heel blij om bij Bayer Leverkusen te mogen spelen, een club die veel Zuid-Amerikaanse voetballers hun thuis hebben mogen noemen", reageert hij op zijn transfer. "De club heeft hier in Argentinië een grote naam." In Leverkusen komt hij bijvoorbeeld landgenoot Lucas Alario tegen, die zes interlands voor Argentinië speelde. Alario is met een transfersom van 24 miljoen euro net iets duurder dan Palacios; recordaankoop Kerem Demirbay kostte Bayer maximaal 32 miljoen euro. Zodoende neemt de kersverse aankoop de derde plek in op de lijst van recordaankopen van Bayer.