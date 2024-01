Leverkusen moet heel, heel lang wachten maar houdt Bayern op 4 punten afstand

Bayer Leverkusen blijft nog altijd ongeslagen koploper van de Bundesliga. De ploeg van Xabi Alonso had het zaterdag niet makkelijk op bezoek bij FC Augsburg, maar trok door een goal in blessuretijd (maker: Exquiel Palacios) alsnog aan het langste eind. Jeremie Frimpong verscheen zoals gewoonlijk aan de aftrap, terwijl Timothy Fosu-Mensah negentig minuten lang op de bank bleef. Jeffrey Gouweleeuw speelde de hele wedstrijd bij Augsburg.

Tot nu toe is het een sprookjesseizoen voor Leverkusen. Voor de winterstop werd er liefst veertien keer gewonnen in competitieverband, terwijl de overige twee wedstrijden gelijk werden gespeeld.

Nummer twee Bayern München, dat het niet eens zo heel slecht doet, moest daarom genoegen nemen met een tweede plaats. Der Rekordmeister ging de winterbreak in met 38 punten, ten opzichte van de 42 van Leverkusen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Daar Bayern vrijdag de competitie hervatte met een zege (3-0, tegen TSG Hoffenheim) wist ook die Werkself wat het te doen stond. Het kreeg de bal alleen lang niet tegen de touwen.

Patrick Schick vond bij een grote kans in de eerste helft Augsburg-goalie Finn Damen op zijn weg, terwijl Alejandro Grimaldo even later de lat trof. Ondanks verwoede pogingen duurde het tot de blessuretijd voordat Leverkusen kon juichen.

Daarvoor had Augsburg al een goal in het water zien vallen wegens buitenspel. Palacios werd uiteindelijk het goudhaantje bij Leverkusen.

De middenvelder schoot van dichtbij hard raak na een voorzet van Grimaldo. Daardoor herstelt Leverkusen de voorsprong van vier punten op Bayern in ere.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties