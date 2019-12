Courtois vertolkt heldenrol bij gelijkmaker Real Madrid in minuut 95

In navolging van Barcelona heeft ook Real Madrid een teleurstellende generale repetitie achter de rug voor de Clásico van aankomende woensdag in het Camp Nou. De Koninklijke dacht zondagavond op bezoek bij Valencia te kunnen profiteren van het gelijkspel van Barcelona eerder dit weekend bij Real Sociedad (2-2), maar slaagde daar niet in: 1-1. Toch zal bij Real Madrid het positieve gevoel overheersen, want de gelijkmaker van Karim Benzema viel pas in minuut 95.

Real Madrid speelde vanavond zonder Casemiro: de Braziliaanse middenvelder stond op scherp en werd door trainerZinédine Zidane op de bank gehouden met het oog op de Clásico van aanstaande woensdag. Bij Valencia ontbrak Jasper Cillessen nog altijd vanwege een blessure en stond Jaume Doménech opnieuw in het doel, net als midweeks in het met Ajax. Real Madrid begon sterk aan de wedstrijd en zette Valencia vanaf het eerste fluitsignaal vast op eigen helft. Dat resulteerde in het eerste kwartier tot kansen voor Federico Valverde, Karim Benzema en Toni Kroos, maar Doménech wist telkens te redden.

Even later had de keeper van Valencia het geluk dat de geheel vrijstaande Benzema zijn kopbal niet op doel kreeg. Namens de thuisploeg kreeg Ferrán Torres een goede mogelijkheid in de openingsfase, maar het was verder vooral Real Madrid dat lang de dienst uitmaakte in het Mestalla. In het tweede gedeelte van de eerste helft kreeg Valencia beduidend meer grip op het aanvalsspel van Real Madrid, dat amper meer tot uitgespeelde kansen kwam en uiteindelijk genoegen moest nemen met een doelpuntloze ruststand. Ferrán Torres was in de slotfase van de eerste helft nog dicht bij een doelpunt, maar hij kopte in kansrijke positie over.

In het eerste kwartier na de onderbreking was Valencia de bovenliggende partij. Ferrán Torres had al snel kunnen scoren na voorbereidend werk van Rodrigo Moreno, maar het toptalent faalde oog in oog met Thibaut Courtois. De thuisploeg hanteerde een hoog tempo en werd zelf nauwelijks in de problemen gebracht door Real Madrid. Na 69 minuten voetballen voerde Zidane een dubbele wissel door, met het inbrengen van Gareth Bale en Vinícius Júnior voor Isco en Rodrygo, maar het was uiteindelijk Valencia dat twaalf minuten voor tijd beloond werd voor zijn aanvallende intenties. Carlos Soler werd in de zestien vrijgespeeld door Daniel Wass, waarna de middenvelder met een overtuigend schot scoorde. Valencia leek de zege daarmee binnen te hebben, maar in de vijfde minuut van de blessuretijd tikte Benzema toch nog de gelijkmaker tegen de touwen, nadat Courtois in eerste instantie nog op de keeper had gekopt.