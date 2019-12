Noa Lang overladen met steunbetuigingen in Goedemorgen Eredivisie

Ajax verloor dinsdag voor eigen publiek met 0-1 van Valencia, waardoor een streep kon worden gezet door overwintering in de Champions League. Na afloop van het Europese debacle was er veel kritiek op onder meer Noa Lang, die niet bepaald goed speelde en in de tweede helft werd afgelost door Klaas-Jan Huntelaar. Willem van Hanegem heeft maling aan de kritische geluiden richting Lang en neemt het openlijk op voor de jonge Ajacied.

Lang leek de zenuwen niet onder bedwang te hebben tegen Valencia: met name in de eerste helft was de aanvaller bijzonder ongelukkig in zijn passing. In een korte periode na de pauze speelde hij met wat meer zelfvertrouwen, maar over het geheel kon hij niet terugkijken op een goede wedstrijd. In het spelersrapport van Voetbalzone werd hij beoordeeld met een vier, het laagste cijfer van alle Ajacieden. Ajax verloor achtereenvolgens van Willem II (0-2) en Valencia, maar volgens Van Hanegem ligt de schuld daarvan niet alleen bij Lang.

De zwakste speler van Ajax stond dinsdagavond niet in de achterhoede

Bekijk hier ons spelersrapport van de wedstrijd tussen Ajax en Valencia. Bekijk rapport

"Het zou toch heel gek zijn als je hem dat in de schoenen zou schuiven? Het is toch gewoon een goede speler?", vraagt Van Hanegem zich zondagochtend hardop af in Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. "Hij schiet er drie in (tegen FC Twente, red.), toen stond iedereen op de banken. Hij speelt in een elftal, dus het hoeft niet altijd zijn 'pakkie an' te zijn. Als je geen goede ballen krijgt, daar kan hij niets aan doen." Van Hanegem krijgt wat betreft zijn oordeel over Lang bijval van tafelgenoot en medeanalist Kees Kwakman.

"Edwin van der Sar (algemeen directeur Ajax, red.) zei al laatst dat Ajax niet drie gelijkwaardige rechtsbuitens op de bank kan hebben", aldus de oud-speler van onder meer FC Groningen en NAC Breda. "Dan kom je als derde of vierde rechtsbuiten bij Noa Lang uit, een jongen uit de eigen jeugd, die het bij Jong Ajax goed doet. Die moet dan zijn kans krijgen. Dat dat dan tegen Valencia is in een belangrijke pot, tegen een goed draaiend Willem II en nu tegen AZ, dat is dan maar zo. Dan weet je ook gelijk waar hij staat, je moet hem niet gelijk afschrijven. Lang moet nu laten zien wat hij waard is." Kwakman denkt dat Lang het vertrouwen geniet van zijn trainer. "Erik ten Hag is volgens mij ook niet iemand van het rare dingen doen en veranderen."

Ten Hag: 'Moeten door blessuregevallen misschien toch de transfermarkt op'

Demy de Zeeuw, ook aanwezig in het praatprogramma, vindt ook dat Lang na een minder optreden niet gelijk moet worden afgeschreven. "Ik zou gewoon weer met hem starten, want ik denk dat het een goede les voor hem is geweest", aldus de oud-middenvelder van zowel Ajax als AZ. "Lang heeft écht het talent. Bovendien ben je er ook niet zeker van dat Huntelaar de hele wedstrijd gaat brengen wat je van hem hoopt. Dat is volgens mij steeds de afweging, of Huntelaar het gaat brengen of dat je met Lang start."

Niet alleen Lang werd bekritiseerd na de nederlaag tegen Valencia, want ook onder meer Hakim Ziyech kreeg hier en daar een onvoldoende. Van Hanegem voelt evenwel mee met de spelmaker van Ajax. "Hij (Ziyech, red.) zei het al na afloop van die wedstrijd in Valencia. Niet deze wedstrijd, maar de vorige wedstrijd tegen Valencia. Dat het de moeilijkste ploeg was om tegen te spelen." Kwakman omschrijft de 0-3 overwinning in het Mestalla in oktober als 'geflatteerd'. Van Hanegem is het daar roerend mee eens. "Maar dat was het ook. En wat denk je nou als je 1-4 voorstaat (tegen Chelsea, red.) en het wordt 4-4? Dan denk je: Hoe is het in godsnaam mogelijk? Dat je zo'n voorsprong nog weggeeft."