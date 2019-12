De zwakste speler van Ajax stond vanavond niet in de achterhoede

Het Champions League-avontuur van Ajax zit erop. Na een 0-1 nederlaag tegen Valencia moeten de Amsterdammers verder in de Europa League. Voetbalzone beoordeelt de spelers van beide ploegen die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.



Spelersrapport Ajax tegen Valencia

SPELER CIJFER André Onana 6,5 Noussair Mazraoui 7,5 Daley Blind 5 Joël Veltman 4,5 Nicolás Tagliafico 6,5 Lisandro Martínez 6 Edson Álvarez 5 Donny van de Beek 5,5 Hakim Ziyech 5,5 Dusan Tadic 6 Noa Lang 4 Sergiño Dest 7

André Onana: 6,5

In de volgende Europese wedstrijd moet Ajax het stellen zonder Onana, die geel pakte bij een opstootje. Het was beslist geen handige actie van de doelman, in een fase waarin de tijd steeds harder begon te tikken. Onana kon overigens weinig doen aan het tegendoelpunt en leverde een belangrijke redding met de voet op een schot van Rodrigo, in de slotfase van de eerste helft.

Noussair Mazraoui: 7,5

De rechtsback kreeg de voorkeur boven Sergiño Dest. Voorafgaand aan de wedstrijd zei trainer Erik ten Hag dat hij een verdediger nodig had die kon spelen ‘op het middenveld en dan ook op het middenveld aan de binnenkant’. Dat was terug te zien: als verdediger vond Mazraoui met name Ziyech makkelijk op het middenveld. Hij kwam enkele keren goed voor zijn man op het middenrif en verrichtte ook belangrijk werk in het eigen strafschopgebied, zoals een sliding kort voor rust waarmee hij de angel uit een Spaanse aanval haalde. Na de pauze schoof Mazraoui ook op papier door naar het middenveld, waar hij niet op veel fouten te betrappen was. Een handig wippertje van Mazraoui vormde de basis voor een serieuze kans van Lang.

Daley Blind: 5

Bij het openingsdoelpunt appelleerde Blind voor buitenspel, maar hij had beter Rodrigo in de gaten kunnen houden. Nu dekte hij niemand, en was zijn bijdrage te klein. Vlak voor rust liet Blind zich nog eens makkelijk uitkappen door de spits, die Valencia bijna op een 0-2 voorsprong schoot. In de tweede helft kwam Valencia veel minder aan aanvallen toe en kon Blind zich meer laten gelden met een paar goede intercepties en passes.

Joël Veltman: 4,5

Het was zeker niet de avond van Veltman in Amsterdam. Het is nog altijd een raadsel waar de verdediger heenliep voor de 0-1, maar duidelijk was wel dat hij de buitenspelval ophief nadat hij het balverlies al had ingeleid met een slechte inspeelpass. Tot aan dat moment zat Veltman al slecht in de wedstrijd: hij verdedigde ballen op onhandige wijze uit en zorgde voor hachelijke momenten. Na de rust won Ajax meer duels en dat gold ook voor Veltman, die alerter speelde.

Nicolás Tagliafico: 6,5

Een van de weinige Ajacieden die in de eerste helft zijn niveau haalde, al was Tagliafico soms te laat terug achterin. Over het geheel viel hij op door meermaals goed voor zijn man te komen en ballen te veroveren, zowel in de achterhoede en op het middenveld. In het tweede bedrijf kwam Tagliafico niet veel in de problemen, maar beging hij wel een zware overtreding om Dani Parejo uit het zestienmetergebied te houden. Op een belangrijk moment, drie minuten voor tijd, leverde Tagliafico een ongelukkige voorzet en was een aanval van Ajax verkeken.

Lisandro Martínez: 6

Martínez won enkele kopduels op het middenveld en was alert op potentieel balverlies van Valencia. Als hij echter eenmaal aan de bal was, ontbrak met name in de eerste helft de rust in zijn spel. Na de pauze liep het iets beter bij Martínez, die enkele ballen fraai uit de lucht plukte. Maar opnieuw ging het minder soepel als de Argentijn vooruit dacht.

Edson Álvarez: 5

Net als bij Martínez ontbrak ook bij Álvarez de rust in het spel in de eerste helft. De druistige Mexicaan bracht te weinig voetbal in de ploeg, incasseerde een vroege gele kaart toen hij een situatie verkeerd inschatte en vertraagde het spel van Ajax. Zeker niet alles wat Álvarez deed was slecht: zo zat hij er enkele keren goed tussen rond het vijandelijke strafschopgebied en op het middenveld. Maar het was, zeker met zijn gele kaart op zak, begrijpelijk dat Ten Hag hem halverwege de wedstrijd naar de kant haalde.



Donny van de Beek: 5,5

Van de Beek speelde een wisselvallige wedstrijd. Hij wisselde goede onderscheppingen en fraaie passes af met zwakke ballen, die te weinig snelheid kenden of de juiste richting misten. Het belangrijkste voorbeeld was zijn pass op de vrijstaande Tadic, tien minuten na de pauze, die nét te scherp was. Het was zeker niet het enige ongelukkige balcontact van Van de Beek, die over de hele wedstrijd slechts zestig procent van zijn passes zag aankomen. Toch bereidde hij met een goede pass de enorme kans voor Ziyech voor na 65 minuten, die niet besteed bleek aan de aanvaller. Kort voor de pauze zette Van de Beek zijn ploeg bijna zelf op 1-1 met een acrobatische poging, maar Valencia werkte de bal voor het doel weg.

Hakim Ziyech: 5,5

De ogen zijn, zeker als het minder goed loopt, gericht op Ziyech. De aanvaller werkte zich uit de naad, was overal op het veld te vinden en zorgde voor dreiging. Tot tastbaar resultaat leidde dat niet. Ondanks enkele huzarenstukjes, zoals een geweldige balaanname in minuut 42, mislukte veel bij Ziyech. Steekpasses waren meermaals te strak of misten de juiste richting. Zelf liet hij na om te scoren, toen hij dus werd bereikt door Van de Beek en vrijstond voor het doel van Jaume Domenech.

Dusan Tadic: 6

Tadic toonde zich enkele keren balvast en fysiek sterk. De wedstrijd begon voor de spits met een hard en gedurfd schot in het zijnet, waarna hij de bal knap bij zich hield nadat hij strak werd aangespeeld rond het zestienmetergebied. Fysiek liet hij zich gelden in de aanloop naar de gigantische kans voor Ziyech, na 65 minuten, toen hij een luchtduel won en de bal in een keer bij Van de Beek kreeg. Daarna werd de bijdrage van Tadic steeds beperkter en leverde hij zwakke ballen op zijn aanvalspartners.

Noa Lang: 4

De jongeling had de zenuwen aanvankelijk niet onder controle. Hij speelde niet vrijuit en was bijzonder ongelukkig in zijn passing in de eerste helft. In het tweede bedrijf leek Lang met meer zelfvertrouwen te spelen. Hij liet zich meer gelden in de duels en vond zijn ploeggenoten wat makkelijker, maar dat was slechts in een beperkte fase van de wedstrijd. Twintig minuten voor het einde van de wedstrijd, kort nadat Lang het zonder succes probeerde met een omhaal, werd hij naar de kant gehaald. Hij had er waarschijnlijk beter aan gedaan om een simpele oplossing te zoeken en de vrijstaande Tagliafico te bedienen.

Sergiño Dest: 7

Dest maakte zijn entree aan het begin van de tweede helft en was belangrijk in het aanvalsspel van Ajax, dat zich veelal over de rechterflank afspeelde. Rond het vijandelijke strafschopgebied combineerde Dest goed met zijn ploeggenoten. Hij bracht energie en bravoure met zich mee en daar had Ajax duidelijk behoefte aan in het tweede bedrijf.