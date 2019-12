Barcelona start in Reale Arena met De Jong én eindelijk herstelde back

Frenkie de Jong start zaterdag in het competitieduel tussen Real Sociedad en Barcelona. De Nederlander vormt in de Reale Arena, zoals de thuishaven van de Basken tegenwoordig heet, samen met Sergio Busquets en Ivan Rakitic het middenveld van de Catalanen. Laatsgenoemde blijft profiteren van blessureleed bij Arthur, die om dezelfde reden net als Ousmane Dembélé niet tot de wedstrijdselectie behoort.

Naast De Jong maken ook Sergi Roberto, Gerard Piqué en Lionel Messi hun rentree in de basiself. Het drietal maakte afgelopen week geen deel uit van de wedstrijdselectie voor het laatste groepsduel met Internazionale in de Champions League. Daarin kreeg De Jong overigens als invaller nog een half uur speeltijd.

Jordi Alba maakt na een absentie van enkele weken zijn terugkeer in de basiself. De linksback speelde op 5 november tegen Slavia Praag (0-0) in de Champions League zijn laatste duel voor de Catalanen. Nélson Semedo is ook uit de ziekenboeg ontslagen, maar Sergi Roberto krijgt de voorkeur als rechtsback. De terugkeer van de twee betekende dat Moussa Wagué en Firpo Junior in Catalonië mochten achterblijven.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, De Jong; Messi, Suárez en Griezmann.