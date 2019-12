Jack van Gelder kraakt uitleg Mark van Bommel: ‘Dan moet je dat niet worden’

Mark van Bommel krijgt met enige regelmaat vragen over de mindere prestaties van PSV en zijn toekomst als trainer in het Philips Stadion. Technisch manager John de Jong daarentegen lijkt buiten schot te blijven, tot verbazing van onder meer verslaggever Hans Kraay jr. en presentator Jack van Gelder. Van Bommel vindt het op zijn beurt weer helemaal niet vreemd dat De Jong niet opduikt in de media, want daarover zijn duidelijke afspraken gemaakt.

Volgens Kraay jr., als verslaggever van FOX Sports vrijdag aanwezig bij de persconferentie, staat PSV momenteel ‘in brand’. Van Bommel is echter een andere mening toegedaan. "John hoort bij de directie en Toon Gerbrands (algemeen directeur, red.) is woordvoerder van de directie." De PSV-trainer snapt niet waarom er zoveel reuring is over de afwezigheid van De Jong aan het front. "Dat is eigenlijk al zo vanaf dat wij samen begonnen zijn vorig jaar."

Dan moet je ook geen technisch directeur willen worden. Is onderdeel van je job en zelfs een heel belangrijk onderdeel https://t.co/OZ1LW45ZjL — Jack van Gelder (@jackvangelder) December 13, 2019

"John is niet in de media, daar heeft hij heel bewust voor gekozen. Dat wisten we", vervolgt Van Bommel zijn uitleg. "Als het goed gaat, hoor je daar helemaal niets over. Nu ligt er alleen even de nadruk op. De directie is met vier man verantwoordelijk en Toon is gewoon de woordvoerder daarvan." Jack van Gelder reageert via Twitter vol verbazing op de uitleg van Van Bommel inzake De Jong. "Dan moet je ook geen technisch directeur willen worden. Is onderdeel van je job en zelfs een heel belangrijk onderdeel", zo schrijft de presentator.

"Ik ben trainer en als het niet goed gaat met de club, ben ik daarvoor verantwoordelijk. Zo zal ik het altijd doen. Zo heb ik het ook ervaren als speler. Een trainer moet altijd voor zijn groep staan. Of het nou goed of slecht gaat, je moet altijd, je moet ervoor staan. En de spelers zover krijgen dat ze ook alles voor je doen. Dan kun je ze niet een tik uitdelen in de pers, dat gaat niet." Van Bommel geniet naar eigen zeggen het volledige vertrouwen van zijn spelersgroep. "Anders was ik allang vertrokken. Natuurlijk heb je te maken met teleurgestelde spelers, jongens die niet spelen. Die kunnen en mógen niet tevreden zijn." PSV hervat de competitie zondag met een uitwedstrijd tegen Feyenoord, traditioneel gezien een lastige tegenstander in De Kuip.