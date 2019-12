‘Geheime clausule biedt Josep Guardiola uitweg bij Manchester City'

Josep Guardiola heeft een ontsnappingsclausule in zijn contract opgenomen, waardoor hij Manchester City aan het einde van dit seizoen kan verlaten, zo onthult de Daily Mail vrijdag. De beleidsbepalers van the Citizens dat Guardiola zijn tot medio 2021 lopende contract uitdient. Mocht dat niet het geval zijn, dan komt Mauricio Pochettino in beeld als opvolger. Laatstgenoemde werd vorige maand ontslagen bij Tottenham Hotspur.

Guardiola tekende vorig jaar nog een nieuwe contract bij de regerend landskampioen, met de optie om de club een jaar eerder te verlaten. De geruchten over een voortijdig vertrek van de Spaanse manager worden versterkt door de tegenvallende resultaten in de Premier League. Manchester City, dat vorige week met 1-2 verloor van buurman Manchester United, staat veertien punten achter koploper Liverpool. In de Champions League werd overigens wel zonder problemen de achtste finale bereikt.

De 48-jarige Guardiola, sinds 2016 verbonden aan Manchester City, liet in november in de Engelse media optekenen dat hij openstaat voor verlenging van zijn dienstverband in het Etihad Stadium. "Dat is inderdaad het geval", aldus de ex-trainer van onder meer Barcelona en Bayern München. "Het gaat er niet om wat de club wel of niet voor ogen heeft. Voor mij is de reactie van de spelers belangrijk, dus ligt het allemaal niet zo gemakkelijk. Ik wil weten hoe de club en de spelers er dan voorstaan en de samenwerking nog eens grondig analyseren."

Het is een publiek geheim dat Guardiola met Manchester City dolgraag de Champions League wil winnen. Op nationaal niveau zijn alle prijzen al veroverd, maar op het Europese toneel stellen the Citizens vaak teleur. Pochettino, genoemd als mogelijke opvolger van Guardiola, schakelde Manchester City afgelopen seizoen uit met Tottenham uit in de kwartfinale, na een zinderend duel in Manchester. Raheem Sterling leek in blessuretijd de bevrijdende 5-3 te hebben gemaakt, maar op aanraden van de VAR werd het doelpunt geannuleerd, waarodoor de formatie van Guardiola alsnog werd uitgeschakeld.