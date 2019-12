Ajax en AZ kennen mogelijke opponenten in volgende ronde Europa League

Ajax en AZ kennen hun mogelijke tegenstanders in de zestiende finale van de Europa League. De Amsterdammers hebben een geplaatste status, terwijl de Alkmaarders als ongeplaatste ploeg in de koker belanden op maandagmiddag. Beide ploegen kunnen echter op zware tegenstanders stuiten in de wedstrijden die op 20 en 27 februari worden afgewerkt.

De 32 deelnemers die na de winterstop overblijven in de Europa League worden onderverdeeld in een geplaatste en ongeplaatste status. De beste vier clubs die uit de Champions League komen hebben een geplaatste status, net als de twaalf teams die als eerste eindigen in hun Europa League-poule. Ajax is met tien punten verzekerd van die status, net als Red Bull Salzburg, Internazionale en Benfica, drie andere ploegen uit de Champions League.

Ajax, dat als geplaatste ploeg in ieder geval begint met een uitwedstrijd, kan maandag bij de loting gekoppeld worden aan de Champions League-uitvallers Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk, Olympiacos en Club Brugge. Een koppeling van Leverkusen zou een weerzien betekenen met trainer Peter Bosz. Onder de nummers twee uit de Europa League bevinden zich onder meer het AS Roma van ex-Ajacied Justin Kluivert en APOEL Nicosia, in de voorronde van de Champions League dit seizoen al een opponent van Ajax.

AZ eindigde ook als tweede, maar clubs uit hetzelfde land zullen elkaar niet treffen in de zestiende finale. De Alkmaarders kunnen Red Bull Salzburg, Internazionale en Benfica uit de Champions League treffen, alsmede Europa League-groepshoofden als Sevilla, FC Basel, Arsenal en Medipol Basaksehir. De loting vindt maandag plaats op het UEFA-hoofdkwartier in Nyon en begint om 13.00 uur.

De potindeling voor de loting van de zestiende finales