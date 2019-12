Ricky van Wolfswinkel keert na hersenoperatie terug op trainingsveld

Ricky van Wolfswinkel onderging in augustus een hersenoperatie nadat er een aneurysma bij de spits werd geconstateerd en even werd gevreesd dat dit het einde van zijn loopbaan zou betekenen. Zijn werkgever FC Basel heeft woensdagmiddag echter goed nieuws naar buiten gebracht over het herstel van de aanvaller.

De Zwitserse club laat via de officiële kanalen weten dat Van Wolfswinkel voor het eerst sinds de operatie weer op het trainingsveld is verschenen. De tweevoudig international van het Nederlands elftal mocht wat lichte oefeningen met de bal doen, al waren lichamelijk duels en kopballen ten strengste verboden, zo voegt Basel toe. De dertigjarige Van Wolfswinkel zal waarschijnlijk nog een aantal maanden nodig hebben om volledig te herstellen.

De ex-speler van onder meer Vitesse en FC Utrecht is sinds de zomer van 2017 actief in Basel en maakte vooralsnog 30 doelpunten in 74 wedstrijden namens de Zwitsers. Begin dit seizoen deed hij in de voorrondes van de Champions League PSV nog pijn door tijdens de thuiswedstrijd van Rot Blau de winnende treffer voor zijn rekening te nemen.