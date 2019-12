Ajax - Valencia: blessures, schorsingen en vermoedelijke opstellingen

Ajax speelt na de winterstop hoe dan ook Europees, alleen is het de vraag of de Amsterdammers in actie gaan komen in de Champions League of Europa League. Met tien punten uit vijf wedstrijden staat het team van trainer Erik ten Hag er uitstekend voor in groep H, maar kan er nog heel veel mis gaan. Ajax gaat aan de leiding, maar doordat Valencia en Chelsea slechts twee punten minder hebben, is er nog van alles mogelijk in een van de spannendste poules van het miljardenbal.

Valencia - Ajax 0-3

Ajax won de eerste groepswedstrijd dit seizoen met 3-0 van Lille OSC. Anders dan de uitslag doet vermoeden had de koploper van de Eredivisie het knap lastig tegen de Fransen en was het aan de uitblinkende André Onana te danken dat Lille zonder punten huiswaarts keerde. Ook tegen Valencia had Ajax het allesbehalve eenvoudig, maar het zat de Amsterdammers behoorlijk mee. Hakim Ziyech bezorgde zijn ploeg een droomstart. Hij verschalkte Jasper Cillessen met een geweldige uithaal in de achtste minuut. Valencia kreeg even later een geweldige kans om op gelijke hoogte te komen toen Edson Álvarez een strafshop veroorzaakte. Oog in oog met Onana schoot Dani Parejo de bal hoog over de tweede ring van het Mestalla in. Valencia was enorm dreigend vanuit de omschakeling, maar het was Quincy Promes die op aangeven van Van de Beek voor de 0-2 zorgde. Beide ploegen kregen kansen over een weer. Valencia raakte via Rodrigo Moreno de paal, Ziyech schoot op de lat. Nadat Onana zijn ploeg na rust op de been hield, bepaalde Van de Beek na 66 minuten spelen op aangeven van Dusan Tadic voor de 0-3 eindstand.

Ten Hag en Celades

Ten Hag gaf maandag op de persconferentie aan dat hij de 0-3 uitslag in Valencia niet geflatteerd vond. Wel vond hij de Spaanse club sterk spelen tegen Ajax. “De stijl en uitgangspunten van Valencia zijn nog hetzelfde, gebaseerd op dynamiek, snelheid en de omschakeling”, aldus de Ajax-trainer. Hij eist van zijn ploeg een veel beter spel dan afgelopen vrijdag, toen met 0-2 verloren werd van Willem II. “Zaterdagochtend hebben we gesproken en laten zien waar het aan ligt. Als je zo lang niet te kloppen bent in Eredivisie, dan is het een logisch gevolg dat je het idee krijgt dat het ook op tachtig of negentig procent kan. Dat is er bij aantal ingeslopen en slaat over op de hele ploeg. Dat mag niet gebeuren, is onacceptabel en mag ons niet weer overkomen.” Ook een scenario als vorig seizoen in de halve finale tegen Tottenham Hotspur wil Ten Hag voorkomen. Ajax had de plek in de finale in binnen handbereik, maar in de laatste seconden van de wedstrijd ging het mis. “Dat is zo, maar dan moeten we laten zien dat we daar stappen in hebben gemaakt, de rust bewaren en meer ervaring in onze bagage hebben, daar goed mee omgaan.”

Ten Hag: 'We hebben al laten zien hoe we van Valencia moeten winnen'

Valencia-trainer Albert Celades mikt op een overwinning in Amsterdam, ondanks dat het bij een nederlaag van Chelsea tegen Lille OSC doorgaat naar de volgende ronde. De coach wil niet afhankelijk zijn van het resultaat van the Blues. “Ik geloof dat Chelsea doet wat het moet doen en dat Chelsea zal winnen van Lille. Dan weten we dat we tegen Ajax alles goed moeten doen. Niet slechts één ding of twee dingen. Alles moet goed gaan. Anders lukt het niet”, zei hij maandagavond tijdens de persconferentie. Celades sprak lovend over de tegenstander van dinsdag. “Ajax is heel goed, een van de beste teams ter wereld. Dat hebben ze het afgelopen jaar wel laten zien. Ze hebben een filosofie die de club typeert.” Toch ziet hij kansen tegen de ploeg van Ten Hag, al wordt het volgens hem allesbehalve eenvoudig. “Als je tegen zo'n team als Ajax speelt, wordt elk foutje afgestraft. We moeten een perfecte wedstrijd op de mat leggen."

Blessures en schorsingen

Aan de kant van Ajax is de afwezigheid van Quincy Promes een grote aderlating. De clubtopscorer met veertien treffers in alle competities viel in de met 2-5 gewonnen wedstrijd tegen FC Twente uit met een kuitblessure. De wedstrijd tegen Willem II moest hij aan zich voorbij laten gaan en het duel met Valencia komt te vroeg voor de Oranje-international. André Onana was een twijfelgeval, omdat hij de training op zaterdag moest staken met hamstringklachten. Uit een MRI-scan bleek dat er geen schade was en dus kan de Kameroener dinsdagavond gewoon plaatsnemen tussen de palen. Joël Veltman en Daley Blind waren geschorst tegen Lille OSC, maar zijn nu weer inzetbaar. Door blessureleed moet Ajax het verder stellen zonder David Neres en Zakaria Labyad.

Valencia is ook niet op volle oorlogssterkte. Jasper Cillessen raakte zaterdagavond in de stadsderby tegen Levante geblesseerd en is niet op tijd hersteld voor het duel met zijn oude club. Maandag werd bekend dat de eerste keeper van het Nederlands elftal niet is afgereisd naar Amsterdam. De Spanjaarden missen verder een paar dragende krachten. Maxi Gómez en Gonçalo Guedes ontbreken door blessures, terwijl Ezequiel Garay geschorst is. Zij stonden in de thuiswedstrijd tegen Ajax allen in de basis. Daarnaast moet Valencia het stellen zonder Geoffrey Kondogbia, Denis Cheryshev en Lee Kang-in.

Bekijk hier de fraaie promo voor Ajax - Valencia

Vermoedelijke opstellingen

Door de blessures van Promes, Neres en Labyad is Ten Hag beperkt in zijn aanvallende opties. Zowel De Telegraaf als het Algemeen Dagblad gaat ervan uit dat Edson Álvarez terugkeert in de basis. De Mexicaan zal het verdedigende blok vormen met Lisandro Martínez, waardoor Donny van de Beek als aanvallende middenvelder komt te spelen. Hakim Ziyech verhuist naar de rechterflank en Noa Lang lijkt vanaf links te starten. De talentvolle buitenspeler neemt de positie van Promes over. Op de rechtsbackpositie lijkt Noussair Mazraoui de voorkeur te krijgen boven Sergiño Dest.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico; Álvarez, Van de Beek, Martínez; Ziyech, Tadic, Lang.

Vermoedelijke opstelling Valencia: Domènech; Wass, Paulista, Diakhaby, Gaya; Torres, Parejo, Coquelin, Soler; Gameiro, Rodrigo.

De vermoedelijke opstelling van Ajax volgens De Telegraaf en het Algemeen Dagblad

Statistieken Ajax - Valencia

O Ajax verloor nog nooit een officiële wedstrijd tegen Valencia. Beide onderlinge duels in 2002/03 in de Champions League eindigden in 1-1 en deze voetbaljaargang zegevierde het team van Erik ten Hag in Mestalla met 0-3.

O Valencia won slechts een van de laatste zeven uitwedstrijden in de Champions League: drie remises en drie nederlagen, naast de 0-1 zege bij Chelsea. Los Che scoorden slechts in één van de laatste achttien uitduels in het toernooi meer dan één keer: 0-3 tegen BATE Borisov in oktober 2012.

O Sinds de start van afgelopen seizoen wonnen slechts drie clubs meer wedstrijden in de Champions League dan Ajax (negen): Barcelona, Liverpool (beide elf) en Manchester City (tien). De Amsterdamse club heeft tegen Valencia aan een punt voldoende om zich voor de achtste finales van het toernooi te plaatsen.

De resultaten van beide ploegen in de laatste vijf duels in alle competities

O Valencia hield in slechts twee van de laatste vijftien wedstrijden in de Champions League de nul, inclusief in slechts één van de laatste negen duels (0-1 tegen Chelsea). De Spaanse club kreeg in maar één Champions League-duel meer tegendoelpunten om de oren dan in oktober tegen Ajax (0-3): 1-5 tegen Internazionale in oktober 2014.

O Eigen doelpunten niet meegerekend was Hakim Ziyech in 2019 bij liefst 52 procent van de doelpunten van Ajax in de Champions League betrokken: 11 treffers en 21 assists.

O De teller van Rodrigo Moreno voor Valencia in de Champions League staat op slechts een schamel doelpunt in dertien duels. Met dat doelpunt was de aanvaller wel verantwoordelijk voor de laatste uitzege van los Che in het toernooi: 0-1 bij Chelsea.

Live-uitzending en aanvang

De wedstrijd tussen Ajax en Valencia in de Johan Cruijff ArenA begint dinsdagavond om 21.00 uur. Het andere duel in deze poule tussen Chelsea en Lille OSC begint op hetzelfde tijdstip. Ajax - Valencia wordt live uitgezonden door Veronica. De voorbeschouwing met Hélène Hendriks, Johan Derksen en Wim Kieft begint om 20.30 uur. Het duel is ook op Ziggo Sport te volgen. Op het kanaal Ziggo Sport Voetbal begint de uitzending om 20.55 uur.

Mogelijke scenario's in groep H

CLUB WED. W G V DS PNT Ajax 5 3 1 1 12:5 10 Valencia 5 2 2 1 8:7 8 Chelsea 5 2 2 1 9:8 8 Lille OSC 5 0 1 4 3:12 1

Ajax staat op de eerste plaats (tien punten), gevolgd door Valencia (acht punten) en Chelsea (acht punten). De Amsterdammers hebben een beter onderling resultaat ten opzichte van Valencia, dat op zijn beurt een beter onderling resultaat heeft ten opzichte van Chelsea, dat er op zijn beurt beter voorstaat ten opzichte van Ajax. The Blues wonnen met 0-1 in Amsterdam, terwijl het in Londen met 4-4 gelijkspeelde tegen het team vanTen Hag.

• Ajax plaatst zich voor de achtste finales bij een gelijkspel of overwinning op Valencia. De halve finalist van het vorige Champions League-seizoen mag zelfs verliezen, zolang Chelsea niet wint van Lille OSC.

• Valencia is zeker van een plek in de volgende ronde als het wint van Ajax. Valencia heeft genoeg aan een gelijkspel als Chelsea een punt pakt tegen Lille. De Spanjaarden kunnen de volgende ronde bereiken met een nederlaag in Amsterdam, maar dan moet Chelsea verliezen van Lille.

• Chelsea plaatst zich voor de volgende ronde bij een overwinning. Het team van Frank Lampard is door met een gelijkspel als Valencia verliest van Ajax.