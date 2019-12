‘Door Feyenoord-supporters het meest beledigd, en dan nu wat voor ze doen?’

Het leek er lange tijd op dat fans van Feyenoord niet welkom zouden zijn bij het uitduel met FC Porto in de groepsfase van de Europa League, aanstaande donderdag. Inmiddels is duidelijk geworden dat fans van de Rotterdamse club wel degelijk mogen afreizen naar Portugal. Een supporter meldde zich enkele uren voor de uitspraak van de UEFA via Twitter bij Michael van Praag met de vraag of hij met zijn verleden als UEFA-bestuurder kon helpen, maar het antwoord van de ex-voorzitter van Ajax liet aan duidelijkheid niets te wensen over.

"Doe eens wat joh!!", schreef de betreffende Feyenoord-supporter op het sociale media-kanaal aan Van Praag. Laatstgenoemde liet al snel weten waarom hij zichzelf niet de aangewezen persoon vond om Feyenoord de helpende hand te bieden. "Ik word op Twitter het meest door Feyenoord-supporters beledigd en uitgescholden. En dan nu wat voor ze doen?"

Intussen vind ik het wel mooi dat de Feyenoord supporters naar FCPorto kunnen. Dat de club dat zelf heeft verwezenlijkt en niet de hulp van een UEFA bestuurder nodig heeft. Want dat zou klassenjustitie zijn geweest. — Michael van Praag (@MichaelvanPraag) December 9, 2019

Van Praag is overigens wel blij voor Feyenoord dat er uitsupporters welkom zijn in het uitvak van het stadion van FC Porto. "Intussen vind ik het wel mooi dat de Feyenoord-supporters naar FC Porto kunnen. Dat de club dat zelf heeft verwezenlijkt en niet de hulp van een UEFA-bestuurder nodig heeft. Want dat zou klassenjustitie zijn geweest", zo schreef hij in een bericht op Twitter.

Feyenoord ging met succes in beroep tegen de beslissing van de UEFA om supporters te weren tijdens het uitduel met FC Porto, vanwege het afsteken van vuurwerk tijdens de uitwedstrijd tegen Young Boys in oktober. De straf van het moeten spelen van een Europese uitwedstrijd zonder uitpubliek is omgezet in een voorwaardelijke straf, met een proeftijd van een jaar. De geldboete van 55.000 euro voor het wangedrag van de Feyenoord-aanhang in Zwitserland blijft overigens wel gewoon staan.