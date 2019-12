Feyenoord-fans in onzekerheid: ‘Er is niets voor die supporters geregeld’

Voor Feyenoord staat komende donderdag de uitwedstrijd tegen FC Porto in de Europa League op het programma. Of de aanhang van de Rotterdammers welkom is bij het laatste groepsduel, is nog altijd hoogst onduidelijk. Remco Ravenhorst, voorzitter van supportersvereniging FSV De Feijenoorder, waarschuwt in gesprek met RTV Rijnmond dat er niks geregeld is voor de minimaal tweeduizend fans die hoe dan ook de reis naar Portugal zullen maken.

Feyenoord kreeg een straf voor de gebeurtenissen rond het vorige uitduel in de Europa League tegen het Zwitserse BSC Young Boys, waardoor de supporters van de Rotterdammers niet welkom zijn in het Estádio do Dragão. De club is in beroep gegaan tegen de straf en heeft een 'opschortende werking' verzocht, omdat de kaarten voor de meereizende aanhang al verkocht waren en een groot deel van de fans dus ook hun reis al geboekt had. “En er is niets voor die supporters geregeld”, vertelt Ravenhorst.

De lokale autoriteiten hebben voorlopig geen alternatief als het beroep afgewezen wordt en de Feyenoord-fans niet welkom zijn in het stadion. “Het is ook lastig. Zie maar iets voor zo'n grote groep te organiseren. Dan krijg je toch overal kleinere groepen”, zegt de voorzitter van de supportersvereniging. Bij het uitduel met Napoli in de Champions League van twee seizoenen geleden waren er tevens geen Feyenoord-fans welkom. “In Napels verliep het prima, ondanks de fanatieke achterban van Napoli, maar zulke wedstrijden zijn nooit zonder risico.”

“Om ongeregeldheden te voorkomen is het goed als supporters wél worden toegelaten. Dat geeft rust”, benadrukt Ravenhorst. Hij begrijpt wel dat Feyenoord zijn supporters bij een verbod ‘met klem’ verzoekt om niet toch naar het stadion te gaan. “De club wil problemen in en rond het stadion voorkomen. Wie weet gaan we dan wel met z'n allen naar de kerstmarkt.”