Kenneth Perez verwacht metamorfose à la Ryan Giggs bij PSV

Ibrahim Afellay maakte zaterdagavond in de thuiswedstrijd Fortuna Sittard (5-0) zijn langverwachte rentree voor PSV. De aanvallende middenvelder moest lang werken aan zijn fitheid, maar kreeg gisteren eindelijk wat minuten van trainer Mark van Bommel. Kenneth Perez en Kees Kwakman zijn benieuwd of en op welke manier Afellay nog van waarde kan zijn voor het huidige PSV.

De 33-jarige routinier sukkelde de laatste twee seizoenen veel met blessures, waardoor het nog maar de vraag is of hij zijn oude niveau ooit weer zal halen. Perez heeft in elk geval genoten van de rentree van Afellay, zaterdag tegen Fortuna Sittard. "Het mooiste van de avond vond ik dat Afellay weer op het veld stond", zegt de analist bij FOX Sports. "We weten allemaal: de eerste keer dat je je weer fit genoeg voelt om te voetballen, dat is een dierbaar moment."

"Je bent dan over al die shit heen van het alleen moeten trainen. In zijn geval werd er misschien wel gevreesd voor zijn carrière", vervolgt de Deense oud-middenvelder, die in het verleden bij PSV met Afellay speelde. "Dus misschien voel ik het meer, maar ik was heel blij voor hem. Ik ben zelf gelukkig nooit lang geblesseerd geweest, maar ik kan me goed in zijn positie verplaatsen. Al ben je slechts een maand geblesseerd: dat is echt verschrikkelijk."

Perez verwacht wel dat Afellay zijn spel 'totaal zal moeten aanpassen', gezien zijn blessureverleden en leeftijd. "Hij was een vliegensvlugge speler. Hij was dynamisch en snel en draaide weg bij tegenstanders. Ik denk dat hij dat niet meer heeft met zijn blessureverleden. Je gaat dan naar een hele andere speler. Als trainer ga je dan met andere ogen naar hem kijken". Perez suggereert dat Afellay zich wellicht moet richten op een rol als centrale middenvelder bij PSV. "Hij moet het dan meer van zijn passing hebben. Het is niet makkelijk, want in je hoofd ben je nog altijd dezelfde speler."

Perez haalt de metamorfose aan die Ryan Giggs in het verleden onderging als speler van Manchester United. "Hij was een snelle buitenspeler en ging iedereen voorbij. Toen hij ouder werd ontwikkelde hij zijn eigen spel en werd hij eigenlijk een centrale middenvelder. Hij ging totaal anders spelen. Ik denk dat Afellay nu in dit proces zit en Van Bommel hem anders zal beoordelen. Van Bommel zal hem bijvoorbeeld vergelijken met Pablo Rosario", denkt Perez.

Collega-analist Kwakman filosofeert hardop over een PSV-middenveld bestaande uit Afellay en Ryan Thomas. "Misschien zou Afellay op de positie van Rosario kunnen spelen", stipt de oud-speler van onder meer FC Volendam aan. "Maar misschien is het net iets te veel van het goede om Afellay samen met Thomas op die plek te laten spelen. Ik zou het wel heel leuk vinden, maar van lang Hendrix en Rosario naar Afellay en Thomas…" Perez: "Maar het gaat om vastigheid aan de bal. Thomas is heel vast aan de bal. Als Afellay dat ook is…"