Tuchel neemt woedende Mbappé en ‘arrogante’ Neymar in bescherming

Kylian Mbappé was zaterdagavond woedend op trainer Thomas Tuchel na zijn wissel in de blessuretijd van het uitduel van Paris Saint-Germain met Montpellier (1-3). De woede-aanval van de aanvaller zorgde voor veel verbazing in Frankrijk, evenals het vermeende arrogante gedrag van collega Neymar tijdens de wedstrijd. Tuchel neemt zijn sterspelers desondanks in bescherming.

"Ze hebben het duel voor ons gewonnen, toch? Het is voor hen allebei ook niet makkelijk", benadrukt Tuchel op de aansluitende persconferentie. Neymar en Mbappé hadden met allebei een doelpunt en een assist een groot aandeel in de zege van PSG in Montpellier. "Ze beginnen nu pas echt samen te voetballen. Het was voor Kylian vandaag moeilijk om zo lang te voetballen en Neymar reageerde met zijn ervaring als speler uitstekend op de moeilijke omstandigheden hier in Montpellier. Uiteindelijk is het een fantastische overwinning geworden voor ons, in een vijandige omgeving en op een waardeloos veld."

Neymar zou zich provocerend hebben gedragen, zo liet Montpellier-aanvaller Andy Delort na afloop weten in gesprek met Canal+. "Het is een geweldige speler, het is alleen jammer dat hij zich op het einde zo gedraagt. Dat heb ik ook duidelijk tegen hem gezegd." Delort legt uit waarom hij zo over Neymar denkt. "Hij liep te provoceren en steeds te praten. Dat heeft niets te maken met respect, maar ik denk dat het komt omdat ik anders ben opgevoed dan Neymar. Hij is grillig, zelfs een beetje arrogant. Ik zei ook tegen hem: 'Als je iemand bent die door iedereen enorm wordt bewonderd, dan moet je je juist respectvol gedragen en goede manieren tonen.'"