Suárez legt wereldgoal én cadeau uit: ‘Hij was mij zijn shirt verschuldigd’

Lionel Messi maakte zaterdagavond een hattrick tegen Real Mallorca (5-2), maar de mooiste treffer van de avond was toch wel de 4-1 van Luis Suárez. De aanvaller ontving in het strafschopgebied de bal van Frenkie de Jong en werkte het leer met een ingenieuze hakbal over doelman Manuel Reina heen in de verste hoek. De vierde treffer van Barcelona in het Camp Nou ging onmiddellijk viraal.

“Ik wist dat de hoek klein was”, vertelde Suárez na afloop over zijn doelpunt. “De enige manier was een harde hakbal zodat de bal zou stuiteren en de doelman minder kans zou hebben om de bal te pakken. Het was een van de mooiste doelpunten in mijn loopbaan.” De aanvaller heeft alle vertrouwen erin dat het veldspel van Barcelona nog beter zal worden. “Het belangrijkste is dat we in vorm komen en we nieuwe teamgenoten als Frenkie de Jong, Junior Firpo en Antoine Griezmann beter leren kennen. We zitten in een mooie fase", vervolgde de aanvaller van los Azulgrana.

“De eerste helft was spectaculair. Dat definieert het groeiende zelfvertrouwen naarmate de wedstrijden elkaar opvolgen. We weten heel goed dat we in sommige wedstrijden ons niveau niet hebben gehaald, maar vandaag hadden we zelfvertrouwen, zochten we elkaar op en was het een goede wedstrijd.” Opvallend: Mallorca-doelman Manuel Reina gaf na het laatste fluitsignaal zijn shirt aan de Uruguayaan. “Dat was hij mij verschuldigd. Hij had die van mij in de rust gekregen”, legde de ex-speler van onder meer FC Groningen, Ajax en Liverpool uit.

Ernesto Valverde was blij verrast toen de hakbal van Suárez in het doel verdween. “Ik was eerlijk gezegd nogal verrast door de situatie. Ik dacht dat hij een pass aan een teamgenoot wilde geven. Ik was verbaasd, maar het was een buitengewoon doelpunt.” De twee smoezelden in de rust en na afloop met elkaar. “Ik zei dat hij een paar makkelijkere kansen had gehad en deze, die ongeloofwaardig was, ging erin.”