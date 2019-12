Liverpool komt op stoom na uitvallen Aké; Tottenham Hotspur verwent fans

Liverpool heeft zaterdagmiddag opnieuw geen fout gemaakt in de Premier League. De ploeg van manager Jürgen Klopp won op bezoek bij Bournemouth met 0-3 en verstevigt daarmee zijn koppositie. Liverpool heeft na 16 competitiewedstrijden 46 punten; achtervolger Leicester City heeft na 15 competitieduels 35 punten. Tegelijkertijd maakte Tottenham Hotspur op eigen veld gehakt van Burnley: 5-0. De 3-0 die Heung-Min Son na ruim een halfuur maakte ging de wereld over. Het elftal van José Mourinho is met 23 punten na 16 wedstrijden voorlopig opgeklommen naar de vijfde plaats in Engeland.

Bournemouth – Liverpool 0-3

Georginio Wijnaldum ontbrak vanwege een lichte blessure bij Liverpool, maar het gemis van de Oranje-international deed zich amper voelen voor the Reds. Liverpool was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij op Dean Court en kwam in de 35ste minuut verdiend op voorsprong. Jordan Henderson wist Alex Oxlade-Chamberlain te bereiken met een schitterende pass van achteruit, waarna de aanvallende middenvelder de bal in het strafschopgebied voldoende verlengde om te scoren: 0-1.

In totaal waren er overigens drie Nederlanders aan de wedstrijd begonnen: Virgil van Dijk bij Liverpool en Arnaut Danjuma Groeneveld en Nathan Aké bij Bournemouth. Voor Aké duurde de wedstrijd niet lang, want hij moest vlak voor de openingstreffer van Oxlade-Chamberlain afhaken met een spierblessure. Zonder zijn verdedigingsleider moest Bournemouth vervolgens nog voor rust de 0-2 incasseren. Naby Keïta kon vanbinnen de zestien scoren, nadat hij met de hak was vrijgespeeld door Mohamed Salah. Kort na de onderbreking vonden de twee elkaar opnieuw, maar ditmaal fungeerde Salah als afmaker. In het laatste halfuur kwam Liverpool vervolgens geen enkel moment meer in de problemen.

Tottenham Hotspur - Burnley 5-0

Het solodoelpunt dat Son na ruim een halfuur maakte zal ongetwijfeld de wereld over gaan, maar het was absoluut niet het enige indrukwekkende wapenfeit van Tottenham vanmiddag. De formatie van Mourinho had werkelijk niets te duchten van een armzalig Burnley, waar Erik Pieters in de basis begon, en zat al na negen minuten voetballen op rozen. Harry Kane opende na vier minuten de score, door vanaf ongeveer 25 meter schitterend raak te schieten, en kort erna bracht Lucas Moura de stand al op de 2-0, door na een hachelijke situatie voor het doel van dichtbij binnen te tikken.

In de 32ste minuut van de wedstrijd volgde het absolute hoogtepunt van de wedstrijd. Son begon diep op eigen helft aan een solo en had vervolgens, na een dribbel van ongeveer tachtig meter, nog de rust om oog in oog met doelman Nick Pope beheerst binnen te schuiven. Tottenham ging met een 3-0 voorsprong aan de thee, maar dat betekende niet dat men na rust gas terug nam. Ook de 4-0 van Kane na negen minuten spelen in het tweede bedrijf was fraai: nadat hij was aangespeeld door Dele Alli vond de Engelse spits de bovenhoek. Moussa Sissoko bepaalde een kwartier voor tijd de eindstand, door na een indrukwekkende loopactie te scoren op aangeven van Kane.

Watford - Crystal Palace 0-0

Een punt tegen de nummer zeven van de Premier League is op papier niet slecht, maar Watford schiet er weinig mee op. Nieuwbakken manager Nigel Pearson zag vanaf de tribune toe hoe de kansen in de eerste helft op een hand te tellen waren, al maakte de hekkensluiter een ietwat betere indruk. De beste kans was zonder meer voor Ismaïla Sarr: de inzet werd bij de eerste paal tijdig geblokt. Ook na rust, met Jaïro Riedewald bij de bezoekers als vervanger van Jeffrey Schlupp, kon het team van interim-trainer Hayden Mullens geen zege forceren. Het spel ging in de slotfase nog op en neer: Jordan Ayew mikte net iets te hoog en bij de thuisploeg hadden opnieuw Sarr en ook invaller André Gray het vizier niet op scherp staan.