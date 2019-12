Willem II-fans onthalen spelers als helden na stunt tegen Ajax

Willem II zorgde vrijdagavond voor een grote stunt door met 0-2 te winnen op bezoek bij Ajax. Een grote groep supporters van de club uit Tilburg heeft de selectie van trainer Adrie Koster laat in de avond als helden onthaald bij het Koning Willem II Stadion. Ongeveer vijftienhonderd supporters bleven wachten tot de selectie terugkeerde bij het stadion en vierden feest met de spelers.

“Een groot gekkenhuis”, reageert aanvoerder Jordens Peters op het ontvangst door de fans in Tilburg. "Misschien moeten we het vaker doen dat ze hier de wedstrijd kijken en dat wij dan de drie punten meenemen. Dit is echt prachtig. We hebben hard gewerkt met elkaar en dat we zo worden ontvangen tekent de club en de fans die we hebben. Deze club blijft je verbazen. Ik heb al zoveel mooie dingen meegemaakt met de fans en het gaat maar door. Het is natuurlijk een prachtig seizoen, maar hoeveel man hier staat is echt ongelofelijk.”

Peters sprak de supporters toe namens de spelersgroep: “Dit tekent onze club”, zei de verdediger. “Dat jullie van iets negatiefs iets positiefs maken. Dat jullie hier met zoveel man aan het kijken zijn. We hebben jullie de overwinning gegeven en dat gaan we vieren met zijn allen. We zijn nog lang niet klaar!” De woorden van Peters werden met luid gejuich ontvangen.

De wedstrijd tegen Ajax werd door Willem II-supporters gekeken in het Koning Willem II Stadion. Er waren geen uitsupporters aanwezig in de Johan Cruijff ArenA. De gezamenlijke supportersverenigingen van Willem II boycotten het duel, uit onvrede over de slechte behandeling die zij in het verleden kregen in Amsterdam. Zo werden honderden fans van Willem II vorig jaar urenlang nodeloos vastgehouden op station Amsterdam Centraal, zonder sanitaire voorzieningen en catering.