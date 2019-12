PSV presteerde over: de huidige crisis komt niet uit de lucht vallen

Het seizoen in Eindhoven is door trainer Mark van Bommel reeds bestempeld als mislukt na de uitschakeling in de Europa League. Steven Bergwijn gaf aan ‘te zullen zien’ wat er de rest van het seizoen nog in de competitie te halen viel, maar na de 1-1 tegen FC Emmen is het voor de Eindhovenaren eerder naar beneden kijken dan naar boven.

AZ heeft een voorsprong van zeven punten en is uit zicht, om over het dertien punten tellende gat met Ajax nog te zwijgen. Willem II is PSV tot op twee punten genaderd en de rest van het linkerrijtje staat te springen om nog voor de winterstop de derde plek van PSV over te nemen. Waar Van Bommel aangeeft nog altijd perspectief te zien, tonen de cijfers van Opta al langer aan dat de huidige crisis niet uit de lucht komt vallen. Tot speelronde tien profiteerde PSV vooral van een messcherpe Donyell Malen (tien goals) en de goede vorm van Steven Bergwijn (zeven assists), want op basis van de kwaliteit van de kansen had PSV geen recht op al die treffers.

Inmiddels had van PSV dit Eredivisie-seizoen 25,5 doelpunten kunnen worden verwacht, vijf ploegen scoren hoger op basis van Expected Goals. In werkelijkheid maakte PSV er al 32, 6,5 meer dan verwacht. Geen ploeg presteert zo erg over als de Eindhovenaren, terwijl dat verschil na speelronde negen nog groter was (+7,9). Met die wetenschap kunnen we zeggen dat de vormdip, die inmiddels is uitgemond in een sportieve crisis, niet uit kon blijven bij de club uit Eindhoven.

Eredivisie 2019/20

TEAM XG Ajax 49,6 AZ 37,0 Feyenoord 30,4 FC Utrecht 27,9 Willem II 26,1 PSV 25,5

Eredivisie 2019/20

TEAM XG GOALS +/- PSV 25,5 32 +6,5 Heracles Almelo 25,2 29 +3,8 FC Twente 22,2 26 +3,8 Ajax 49,6 52 +2,4 Fortuna Sittard 17,9 20 +2,1 PEC Zwolle 20,4 22 +1,6

Van consistentie lijkt bij PSV dit seizoen weinig sprake. Uiteraard spelen de blessures van Bergwijn en Malen daarbij mee, maar al het geschuif op het middenveld in de achterhoede kan ook geen goed doen aan de vastigheden van het team. Van Bommel deed dit seizoen al 37 wijzigingen aan zijn basiselftal ten opzichte van de competitiewedstrijd daarvoor, minimaal tien meer dan iedere andere Eredivisie-trainer dit seizoen.

Een nieuwe nederlaag zou voor Van Bommel weleens verregaande gevolgen kunnen hebben, zeker als hem dat zaterdagavond tegen zijn oude ploeg Fortuna Sittard overkomt. Bij die club is de vorm juist uitstekend: slechts vier ploegen (Ajax, AZ, Willem II en Feyenoord) hielden meer punten over aan de laatste vijf speelronden in de Eredivisie dan de Limburgers (negen, PSV vijf).