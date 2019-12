Ajax gaat poging ondernemen sensationeel record uit 1993 te breken

Ajax wil vrijdagavond de positieve reeks in de Eredivisie voortzetten als Willem II op bezoek komt. De Amsterdammers gaan fier aan kop in de Eredivisie en kunnen tegen de Tilburgers een nieuwe stap richting titelprolongatie zetten, terwijl de ploeg van Adrie Koster hoopt te stunten in Amsterdam. Opta blikt vooruit op het duel in de Johan Cruijff ArenA, vrijdagavond vanaf 20.15 uur.

O Ajax won zeventien van de laatste negentien ontmoetingen met Willem II in alle competities (één remise, één nederlaag) en noteerde in die duels in totaal 65 treffers (gemiddeld 3,4 goals per duel), terwijl de Tilburgers in die wedstrijden slechts tien keer tot scoren kwamen.

O Het winstpercentage van Ajax tegen Willem II is het hoogste winstpercentage voor de Amsterdammers tegen een huidige Eredivisieploeg waartegen Ajax minimaal vijf keer in actie kwam (83,7 procent - 72 zeges, 6 remises, 8 nederlagen).

O Ajax was in 2019 al 153 keer trefzeker in alle competities, één doelpunt minder dan het record voor een Eredivisieploeg sinds de invoering van het betaalde voetbal (154 in 1993, ook door Ajax).

O Ajax was dit Eredivisieseizoen van alle clubs het vaakst trefzeker in het eerste kwartier (zeven goals) terwijl Willem II als enige Eredivisieclub nog geen enkel tegendoelpunt kreeg in deze minuten; de Tricolores waren na Ajax het vaakst trefzeker in de eerste vijftien minuten (zes goals).

O Dusan Tadic, die zijn vijftigste Eredivisieduel namens Ajax kan spelen, gaf in Eredivisieverband alleen meer assists tegen Feyenoord (zeven) dan tegen Willem II (zes); Tadic is de eerste speler deze eeuw met minstens twaalf Eredivisie-assists voor de winterstop in één seizoen.

O Alleen Ajax (achttien) en AZ (vijftien) pakten in speelronde tien tot en met vijftien meer Eredivisie-punten dan Willem II (dertien - vier zeges, één remise, één nederlaag).

O Willem II maakte dit kalenderjaar 27 doelpunten in Eredivisie-uitduels, het hoogste aantal voor de club sinds 1999 (29).

O Alleen door Ajax (67,5 procent) werd dit Eredivisieseizoen een groter percentage van de schoten gelost binnen het strafschopgebied van de tegenstander dan door Willem II (66,2 procent - 127 van de 192 schoten).

O Ché Nunnely, die goed was voor drie goals en twee assists in zijn laatste drie Eredivisieduels, maakte elf van zijn dertien competitiegoals in thuisduels: al zijn drie treffers voor Willem II en acht voor Jong Ajax in Amsterdam.